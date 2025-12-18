FOTO Neredi u glavnom gradu! Prosvjednici se sukobili s policijom, intervenirali suzavcem i vodenim topom

Izbili su sukobi u četvrtak na trgu Place du Luxembourg u Bruxellesu tijekom prosvjeda poljoprivrednika.

Oko stotinu prosvjednika okupilo se na trgu nasuprot Europskog parlamenta, a dio njih sukobio se s policijom koja je osiguravala parlament. Prosvjednici su na policajce bacali krumpire, ciklu i male eksplozivne naprave. Zrakom su se širili dim i petarde.

Policija je odgovorila suzavcem i vodenim topom kako bi uspostavila red. Pojedini prosvjednici okrenuli su se i protiv novinara koji su bili na mjestu događaja.

Trg su preplavila i vozila, pri čemu je oštećena urbana oprema i drveće u okolici. U podnevnim satima bili su prisutni i maskirani pojedinci koji nisu povezani ni s jednom poljoprivrednom skupinom. Nekoliko vozača traktora pokušalo je ujutro probiti policijsku blokadu.

Mnoge ulice i tuneli u blizini europskih institucija potpuno su zatvoreni. Kada su poljoprivrednici pokušali silom proći, policija je aktivirala vodeni top. Tijekom dana očekuje se dolazak još poljoprivrednika i traktora u područje oko trga.

"Nisu dio službene akcije"

Marš protiv europske poljoprivredne politike započeo je u četvrtak oko 12:30 u blizini željezničkog kolodvora Bruxelles-Nord. Predvođeni s pet traktora, tisuće poljoprivrednika kretale su se ulicama Bruxellesa prema europskoj četvrti.

Prosvjed je započeo na bulevaru Roi Albert II, gdje su predstavnici različitih delegacija već održali govore, javlja The Brussels Times.

Copa-Cogeca, federacija koja je organizirala službeni prosvjed, objavila je na platformi X da je sudjelovalo više od 10.000 ljudi. Organizacija je potvrdila da prosvjednici na trgu Place du Luxembourg nisu dio službene akcije.

"Razumijemo njihov bijes, ali danas smo željeli održati miran prosvjed", izjavila je Ksenija Simović iz Copa-Cogece.

