Na jedno iznimno važno pitanje vezano uz Rusiju i dalje nema odgovora: Skrivaju ga kao zmija noge

Koliko je ljudi poginulo od početka ruske invazije na Ukrajinu? To je pitanje na koje nije moguće dobiti jasan odgovor. Postoje procjene bazirane na obavještajnim izvorima, procjenama i pretpostavkama.

Rusija je samo jednom, i to prije gotovo tri godine, objavila broj svojih stradalih. U rujnu 2022. ministarstvo obrane kazalo je da je od početka invazije do tada poginulo nešto manje od šest tisuća vojnika.

Dmitrij Peskov, glasnogovornik predsjednika Vladimira Putina, u veljači ove godine odbio je komentirati neovisne procjene o približno 95.000 poginulih, rekavši da "ne zna je li to točno" i da su takvi podaci "isključiva nadležnost ministarstva obrane".

Ruske vlasti informacije o gubicima smatraju državnom tajnom i ne iznose ih javno, a od početka invazije na snazi su posebni zakoni koji kriminaliziraju "širenje lažnih informacija“ o vojsci.

Svaka objava broja poginulih koja se razlikuje od službenih podataka, kojih ionako javno nema, tretira se kao širenje „dezinformacija o Oružanim snagama Ruske Federacije“.

Propisane su novčane i zatvorske kazne, maksimalno do 15 godina. Možda najpoznatiji slučaj provođenja ovog zakona je novinarka Maria Ponomarenko koja je 2023. osuđena na šest godina zatvora zbog "širenja lažnih informacija“ o ruskoj vojsci.

Ona je pišući o ruskom napadu na kazalište u Mariupolju objavila informacije o civilnim žrtvama i gubicima ruske vojske. Početkom proljeća ove godine dodano joj je još 22 mjeseca zatvora zbog “ponašanja u zatvoru.”

Više lokalnih novinara i aktivista osuđeno je na novčane kazne ili do pet godina zatvora jer su objavljivali stvarne brojke poginulih vojnika iz svojih regija koristeći se informacijama s lokalnih groblja, škola ili novinskih osmrtnica.

Ni Ukrajina ne objavljuje svoje mrtve

Tom metodom koriste se i ruski servis BBC-ja i neovisni portal Mediazona. Kažu da imaju potvrđen identitet 121.507 poginulih ruskih vojnika do 13. kolovoza 2025. Ovi podaci temelje se na javnim izvorima poput osmrtnica, objava na društvenim mrežama i izvješćima lokalnih vlasti.

Procjenjuju da stvarni broj poginulih može biti između 185.000 i 260.700, uključujući i proruske borce iz Donecka i Luhanska.

Ukrajinska strana redovito objavljuje procjene o ruskim gubicima od samog početka invazije. Tvrde da su ukupni ruski gubici (uključujući poginule, ranjene, zarobljene i nestale) dosegli milijun do kolovoza 2025.

Po njihovoj procjeni, ruskih je vojnika poginulo između 200.000 i 300.000, s obzirom na omjer poginulih i ranjenih (obično se koristi omjer 1:3 ili 1:4).

Ukrajinski podaci temelje se, kažu, na obavještajnim informacijama, izvještajima s bojišta, presretnutim komunikacijama i analizi uništene opreme.

Međutim, te podatke zapadni analitičari često smatraju napuhanim od strane zapadnih analitičara jer su i dio propagandnog rata protiv agresora.

Ukrajina ni sama ne objavljuje službene podatke o broju svojih poginulih vojnika tijekom rata s Rusijom, službeno iz sigurnosnih razloga te kako bi se izbjeglo narušavanje morala nacije ili pružanje korisnih informacija neprijatelju.

Procjene na temelju demografskih gubitaka

Nezavisni ruski mediji Meduza i Important Stories ( oba zabranjena u Rusiji, djeluju iz inozemstva) udruženo pružaju procjene o broju poginulih ruskih vojnika u ratu u Ukrajini temeljene na istraživačkim metodama, uključujući analizu javnih izvora, demografskih podataka i statističkih modela.

U zajedničkom istraživanju objavljenom u veljači, na treću godišnjicu početka invazije, procijenili su da je između 160.000 i 165.000 ruskih vojnika, časnika, ugovornih vojnika, mobiliziranih i drugih boraca poginulo od početka agresije.

Njihova procjena temelji se na usporedbi potvrđenih popisa poginulih, koje su sastavili volonteri u samoj Rusiji, i podataka iz ruskog Državnog registra nasljedstva uz analizu viška muške smrtnosti.

Istraživanje ne uključuje strane borce koji su se borili na ruskoj strani niti ranjene vojnike. Posebno su istaknuli visok broj gubitaka među mlađim muškarcima u Rusiji, što potkrepljuju podacima o smanjenju muške populacije u dobi od 20 do 40 godina pribavljenima iz statističkog zavoda.

Najveći ruski gubici od Drugog svjetskog rata

Zapadne države i zapadni mediji imaju različite, ali visoke procjene broja poginulih ruskih vojnika u ratu u Ukrajini, temeljene na obavještajnim podacima.

Britansko Ministarstvo obrane u lipnju 2025. procijenilo je da je gotovo milijun ruskih vojnika poginulo ili ranjeno od početka invazije. Od toga se vjeruje da je oko 250.000 poginulih, dok ukupni gubici (uključujući ranjene) prelaze 950.000.

Britanci ističu da su ruski gubici najveći od Drugog svjetskog rata, pet puta veći od ukupnih gubitaka u svim ruskim i sovjetskim ratovima od 1945. do 2022.

Prema deklasificiranom izvješću američke obavještajne službe iz prosinca 2023., Rusija je do tada imala 315.000 poginulih i ranjenih vojnika, trajno nesposobnih za borbu.

Od tada nije bilo službene objave dokumenata no The New York Times, pozivajući se na američke obavještajne izvore u ožujku 2025., izvijestio je da je preko 700.000 ruskih vojnika poginulo ili ranjeno, uz procjenu da je oko 200.000 do 250.000 poginulih.

Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) i The Guardian, citirajući američke i zapadne obavještajne podatke, procijenili su u lipnju ove godine da je Rusija dosegla milijun vojničkih žrtava, s oko 250.000 poginulih.

Ove procjene temelje se na satelitskim snimkama, presretnutim komunikacijama i izvještajima s terena. Većina zapadnih medija računa da je zbog ofanzivnih djelovanja broj poginuli ruskih vojnika dva ili tri puta veći od broja poginulih ukrajinskih vojnika.

Skupa cijena

Stuart Crawford, vojni analitičar, za BBC je rekao da su brojke poginulih goleme, ali i logične za ovakvu vrstu osvajačkog rata.

"Milijun žrtava čini se nevjerojatnom cijenom za ograničene uspjehe Putinove vojske u Ukrajini od veljače 2022. No, možda na tu cijenu gledamo kroz zapadnjačke oči. Za nas je kapital rata u strojevima i streljivu; za Ruse su to ljudi, što je uvijek bilo tako kroz povijest."

Michael Kofman, stručnjak za rusku vojsku piše u analizi za Foreign Affairs: "Ruski gubici u Ukrajini odražavaju brutalnu stvarnost rata iscrpljivanja. Ovi brojevi, iako ogromni, ne pokazuju znakove zaustavljanja ruske strategije, koja se oslanja na masovnu mobilizaciju i žrtvovanje ljudstva za minimalne taktičke dobitke."

The New York Times procjenjuje da Rusija ima oko 400.000 vojnika u svakom trenutku na terenu u Ukrajini. Ova brojka uključuje redovne vojnike, mobilizirane rezerviste, ugovorne vojnike i borce iz proruskih milicija.

I uza sve žrtve i Krim koji je anektiran još 2014. godine ruska vojska je u tri i pol godine uspjela zauzeti manje od 20 posto krajinskog teritorija.