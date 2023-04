Rusi su u novom napadu raketirali ukrajinski Kupjansk. Najviše štete pretrpio je gradski muzej, a u napadu su život izgubile najmanje dvije osobe te ih je desetak ozlijeđeno.

Ruske oružane snage u utorak ujutro raketirale su ukrajinski grad Kupjansk u regiji Harkiv, izvijestilo je ukrajinsko ministarstvo obrane. U napadu su poginule dvije žene te je ranjeno desetak ljudi.

Najviše je stradao povijesni muzej pod čijim su ruševinama ljudi i dalje zatočeni, prenosi CNN. Jedna od poginulih žena bila je zaposlenica muzeja. Zasad je poznato da je deset osoba ozlijeđeno, od kojih su četiri prevezene u bolnicu.

"Ova teroristička zemlja čini sve kako bi potpuno uništila Ukrajinu. Teroriste moramo privesti pravdi na bojištu i na sudu", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

russian terrorists launched a missile attack on Kupyansk, Kharkiv region. The city museum suffered the most damage. A woman was killed, and ten people were injured. People are still trapped beneath the rubble. pic.twitter.com/R8YBWUL1Ze