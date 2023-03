Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i aktualni zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, izjavio je u velikom intervju da bi pokušaj bilo koje zemlje da provede odluku Međunarodnog kaznenog suda u Haagu o uhićenju ruskog predsjednika Rusije Vladimira Putina bio ravan objavi rata.

Bivši ruski predsjednik i aktualni zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnost u intervjuu vodećim ruskim medijima rekao da je taj sud, koji Moskva ne priznaje, pravno ništavan i međunarodnopravno nemoćan te da ništa značajno nije napravio od trenutka svojega nastanka.

Po Medvedevljevoj ocjeni, odluke suda, poput posljednje o Putinovu uhićenju, stvaraju ogroman negativni potencijal.

Jeziva poruka iz Rusije: "Približavamo se nuklearnoj apokalipsi. Prijetnja je sve veća"

"Neki idioti, polumudraci, poput njemačkog ministra pravosuđa Marca Buschmanna, kažu: Ako on dođe, uhitit ćemo ga. On je pravnik, razumije li on što to znači? Jasno je da se ta situacija neće nikada ostvariti, ali, evo, zamislimo da je, primjerice, došlo do toga. Aktualni lider nuklearne države stigao je na teritorij, recimo, Njemačke i uhićen je. Što to znači? Objava rata Rusiji", rekao je Medvedev i dodao da bi u tom slučaju sva ruska sredstva poletjela u Bundestag i ured saveznog kancelara, piše Guardian.

Utrka u nuklearnom naoružanju kreće ispočetka? Kad je riječ o Rusiji, jedna je stvar javna tajna

Nakon susreta Putina i Xija: ''Nova hladnoratovska podjela svijeta jako bliska realnosti''

Medvedev je ocijenio i da Zapad nastoji destabilizirati političku situaciju u Rusiji i rastrgati zemlju.

"Želja Zapada vrlo je jednostavna - destabilizirati političku situaciju, podijeliti zemlju na nekoliko dijelova, sve denuklearizirati i demilitarizirati", rekao je Medvedev.