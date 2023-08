Rusija tvrdi da je odbila napade na pomorsku bazu i na Krim: Ruski ministar u posjetu Ukrajini

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su ukrajinske bespilotne letjelice rano ujutro napale bazu ruske mornarice u blizini crnomorske luke Novorosijsk, glavnog čvorišta za ruski izvoz i da su odbili sve napade.

Kaspijski naftovodni konzorcij koji ukrcava naftu na tankere u Novorosijsku rekao je da je luka privremeno zabranila kretanje svih brodova. Kažu da njezini objekti nisu oštećeni i da se utovar nafte nastavlja.

The naval base in #Novorossiysk was attacked by two sea drones, the #Russian Defense Ministry reports. It is claimed that unmanned boats were destroyed near the village of Myskhak. pic.twitter.com/2txCiqiJNE