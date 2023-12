FOTO Objavljene slike ruskog broda kojeg su pogodili Ukrajinci: "Vjerojatno je bio krcat vojnicima"

Veliki desantni brod Novočerkask, dio ruske Crnomorske flote, pogođen je u ukrajinskom zračnom napadu u utorak ujutro u Fedosiji na Krimu, koji je pod ruskom okupacijom.

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da je ukrajinski zrakoplov koji je nosio navođene projektile pogodio Novočerkask. Šef ukrajinskih zračnih snaga rekao je ranije da su njihovi ratni zrakoplovi uništili brod.

U napadu je ubijena jedna osoba, rekao je šef Krima Sergej Aksjonov, kojeg je na to mjesto postavila Rusija. Nekoliko drugih je navodno ozlijeđeno. Oštećeno je šest zgrada, a manji broj ljudi odveden je u privremene smještajne centre, piše BBC.

Snimku koja navodno prikazuje veliku eksploziju u luci podijelio je zapovjednik ukrajinskih zračnih snaga general pukovnik Mikola Olešuk. Fotografije nisu neovisno provjerene. Međutim, satelitske snimke od 24. prosinca pokazuju brod u luci u Feodosiji za koji se čini da je iste duljine kao Novočerkask - desantni brod dizajniran za prijevoz trupa, oružja i tereta do obale.

