VIDEO Silovita eksplozija na Krimu: Ukrajina bombardirala luku i uništila važan ruski brod, pokrenula i vrlo osjetljivo pitanje

Zapovjednik ukrajinskih zračnih snaga Mikola Oleščuk objavio je na Telegramu da je u napadu uništen važan brod ruske mornarice, desantni brod Novočerkask, ali za to nije pružio dokaze.

"Ruska flota je sve manja i manja! Hvala pilotima zrakoplovstva i svima koji su sudjelovali u filigranskom poslu!" rekao je Oleščuk.

In Crimea, a large landing ship, the "Novocherkassk," was hit in the port of Feodosia.



Commander of the Ukrainian Air Force, Oleshchuk, wrote that the ship was destroyed by Ukrainian pilots.



