Je li Ukrajina lagala? Rusi objavili novi video zapovjednika Crnomorske flote

Nakon što je u ponedjeljak ukrajinska vojska objavila kako je u napadu na sjedište ruske Crnomorske flote 22. rujna ubijen zapovjednik Ruske ratne mornarice Viktor Sokolov, Rusi su u srijedu ujutro objavili intervju sa Sokolovim, piše Sky News.

U intervjuu za televizijsku postaju Ministarstva obrane Rusije, Sokolov govori o stanju u Crnomorskoj floti.

⚡️🇷🇺Russian media showed Admiral Viktor Sokolov, commander of Russia's Black Sea Fleet, apparently alive, denying reports that he had died in an attack on his fleet's headquarters pic.twitter.com/xS6XnZBffb