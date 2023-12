Rusija poslala zlokobno upozorenje: "Ovoj je zemlji suđeno da bude sljedeća žrtva…"

Čini se da je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov implicitno prijetio Moldaviji usred tekućeg rata njegove zemlje protiv Ukrajine, za koji Kremlj i dalje tvrdi da ga je orkestrirao Zapad. Lavrov je u četvrtak s ministarske konferencije najveće regionalne sigurnosne organizacije OESS-a poručio kako se ova bivša sovjetska republika dovodi u opasnost želeći pridruživanje Europskoj uniji.

U lipnju prošle godine EU je ponudio potporu Moldaviji i dodijelio joj status kandidata, a sve je potvrđeno i ovog proljeća kada su članice EU-a u ožujku obećale nastavak potpore Moldaviji, kako sigurnosne, tako i gospodarske, na njezinu europskom putu.

"Kozakov memorandum, koji je mogao pouzdano riješiti situaciju u Moldaviji prije 20 godina, jedan je od osujećenih pokušaja rješavanja akutnih problema našeg kontinenta na temelju načela OESS-a", rekao je Lavrov, a prenosi Newsweek.

Sergej Lavrov (Foto: Afp)

"U to su vrijeme NATO i EU torpedirali dokument… Zapravo, Moldaviji je suđeno da bude sljedeća žrtva u hibridnom ratu protiv Rusije koji je pokrenuo Zapad."

"In fact, Moldova is destined to be the next victim in the hybrid war against Russia unleashed by the West." - Lavrov at the OSCE meeting.



That confirms that Russia has no intentions to stop at Ukraine unless it is stopped. https://t.co/YbMm9SSNvQ pic.twitter.com/XBMyPSDJOB