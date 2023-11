VIDEO Ukrajina je detonirala eksploziv na željezničkoj liniji u Sibiru?

Ukrajina je detonirala eksploziv na željezničkoj liniji u Sibiru, rekao je ukrajinski izvor za Reuters.

Izvor, koji je htio ostati anoniman, rekao je da su četiri eksploziva detonirana preko noći dok se teretni vlak kretao kroz tunel Severomujskij u Burjatiji, na granici s Mongolijom.

⚡️⚡️⚡️A train passing through the Severomuy tunnel, in Russia 🇷🇺, exploded.



The train was hauling 41 fuel tanks, 3 jet fuel tanks & 6 ferrous metal cars.



👉 Why did it blow-up, destroying the critically important tunnel??



Unknown [Read: Security Service of Ukraine 🇺🇦] pic.twitter.com/puxPg5oNyP