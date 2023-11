Nezaobilazni božićni ukras i kako da nam potraje što dulje, ovo su trikovi

Toplina i ljepota Božića sažeta u jednom simbolu - adventskom vijencu. Prodaja je krenula hrvatskim gradovima. Cijene su od 10 eura za jednostavni aranžman do 50 za bogatije ukrašeni u Zagrebu - sve do raskoši od 80 eura u Dubrovniku.

"Cijene su dosta visoke, ali nađe se za svakoga", kaže Marijana iz Zagreba. Povijest vijenca veže se za kraj 19. stoljeća i sirotište u Njemačkoj.

"Gdje je pastor Johan za djecu koja su bila smještena, zajedno s njima napravio jedan veliki advenski vijenac, doduše ne ovakav kakav mi danas imamo sa zimzelenim granjem već je bio sklepan od dasaka. Adventski vijenac je poput jednog sata koji je malo veći i ne simbolizira sate i minute već dane", kaže velečasni Tomislav Hačko.

Na tisuće prekrasnih božićnih zvijezda uzgaja Đurđica Mesarić u OPG-u blizu Ludbrega. Prodaja je već krenula, a Mesarić otkriva do kada se ova biljka može i treba kupiti te koja je cijena. S njom je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.

"Prodaja ide sve do Badnjaka, vjerujem da neće biti nestašice. Ove godine one neće biti skuplje. Potrudili smo se da cijene budu kao i prošle godine. Poslužilo nam je lijepo vrijeme, troškovi grijanja su nam bili puno manji i zbog toga nismo trebali dizati cijene. Cijene su od dva i pol eura do 10 eura", kaže.

Mesarić pojašnjava i kako da nam biljka odmah ne uvene.

"Nikad biljka ne smije presušiti, a kada ju zalijemo treba odstraniti višak vode iz tegle. Zalijevati treba svaka tri dana. Moguće je da biljka potraje do idućih blagdana, no neće imati boju. Ako želimo da ostane crvena, treba ju pokriti kada je mrak, a kada je dan onda je trebamo otkriti", rekla je.

