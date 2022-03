Sve veći broj Rusa napušta svoju zemlju nakon odluke predsjednika Vladimira Putina da napadne Ukrajinu. Boje se ekonomskih i političkih posljedica koje će taj potez imati.

Više od 7500 ljudi do sada je privedeno na antiratnim prosvjedima diljem Rusije, navodi neovisna nadzorna stranica OVD-Info. Brojne neovisne novinske kuće također su bile prisiljene na gašenje. Uz to, mnogi Rusi napuštaju svoju zemlju.

Google analitika je pokazala da je riječ "emigracija" doživjela nagli porast pretraživanja tijekom prošlog tjedna, a i napravljen je neizmjeran broj Telegram kanala na kojima zabrinuti Rusi raspravljaju o načinima za napuštanje zemlje.

''Pokupio sam svoju obitelj nakon što me prijatelj s 'vrha' nazvao u vezi s izvanrednom situacijom. Rezervirali smo prvi raspoloživi zrakoplov u utorak i odletjeli u nasumičnu zemlju u kojoj nikad prije nisam bio'', priznao je Anton, viši menadžer velike ruske naftne i plinske tvrtke. ''Ne planiram se boriti u ovom ratu koji nije bila moja odluka u početku'', istaknuo je.

Letovi za Yerevan, Istanbul i Beograd potpuno su rasprodani za nadolazeće dane. Cijena karte u jednom smjeru do Dubaija je bila preko 4006 dolara - u usporedbi s 334 dolara u uobičajenom vremenu. Karte za vlak od Sankt Peterburga do Helsinkija također su bile rasprodane u četvrtak i petak.

Zašto bježiš?

Neki muškarci koji su otišli ranije ovog tjedna, rekli su da su bili dugo i opzežno ispitivani na ruskoj granici. Andrej, direktor kina sa sjedištem u Moskvi, rekao je da je zadržan u moskovskoj zračnoj luci Šeremetjevo prije nego što se ukrcao na let za Baku.

Pretražena je njegova prtljaga, a službenik je gledao njegove privatne poruke na različitim aplikacijama, prenosi The Guardian.

''Uzeo je moj telefon i proveo dobar sat gledajući. Srećom, izbrisao sam sve razgovore u kojima se raspravljalo o mom protivljenju ratu na Telegramu i Signalu'', priznao je Andrej.

''Pitali su me volim li istinski svoju zemlju i jesam li protiv rata. Pitao me zašto želim bježati i zašto čitam nezavisne medije poput Meduze. Bio je to jedan od najstrašnijih trenutaka u mom životu'', zaključio je Andrej, kojem je na kraju dopušteno da se ukrca na let.

