Šesti reket svijeta koji je jednim potezom sve oduševio! Rus koji je javno izrekao - dosta je rata! Novinarki Provjerenog priznao je da nije mogao vjerovati da će jedan takav potez izazvati toliku reakciju. Naš pak proslavljeni kapetan Vatrenih, danima nakon odlaska iz Ukrajine, ne može suspregnuti suze.

Stotine poznatih diljem svijeta jasno su rekli - zaustavite ludilo. I svoju su slavu kao i društveni utjecaj koji imaju i u medijima i na društvenim mrežama - iskoristili na najbolji mogući način. Javnim apelom pozvali su na ono što je ovih dana, najvažnije - mir. I zaustavljanje razaranja, stradanja i bezumlja na istoku Europe.

Ekipa Provjerenog razgovarala je s našim poznatim reprezentativcem koji svoje emocije jednostavno ne može suspregnuti, ali i s ruskim tenisačem koji je jednim svojim potezom nedavno iznenadio i oduševio cijeli svijet. Na turniru u Dubaiju nakon pobjede u meču napisao je na kameru: "Ne ratu, molim."

"Reakcija je bilo puno i gotovo sve su bile pozitivne, samo mali postotak nije bio. Ipak, ja osjećam da sam napravio dobru stvar. Povijest i ratovi u prošlosti naučili su nas da ništa dobro iz toga ne proizlazi, samo suze i patnja", kazao je ruski tenisač Andrej Rubljov.

Naš proslavljeni nogometaš Darijo Srna, 37 je sati putovao do Hrvatske. Nažalost, za to vrijeme nagledao se svega.

"Ja sam ponosan što sam živio tamo 19 godina", kazao je Srna te dodao kako je čitav život optimist, vjeruje da će se u Ukrajinu vratiti.

"Samo mogu reći da možemo svi skupa skinuti kapu Ukrajini do poda jer su to ljudi koji nisu pobjegli, koji su tamo, koji se bore za svoj život, za život svoje djece i budućnost svoje države", poručuje Darijo Srna.

U ponedjeljak su se iz Ukrajine nakon gotovo tri dana puta konačno vratili i naši nogometaši, bivši trener Dinama i aktualni trener Dnjipra - Igor Jovičević, te nogometaši Neven Đurasek i Lovro Cvek. Ostavili su za sobom suigrače, prijatelje.

"Kad vidiš te ljude kako se tamo opraštaju na granici – muževi od žena, to je živa katastrofa! Ne bih stvarno želio to nikome da vidi", poručuje Lovro Cvek.

Ruski tenisač o poruci mira koja je obišla svijet: "Ratovi donose samo suze i patnju''

Vodila je ilegalan dom, štićenici uzela stan, pa ga prodala svom odvjetniku. Zatim ekipi Provjerenog odbrusila: "Sram vas može biti"

Igor Jovičević priznaje kako mu se jedan posebno potresan prizor urezao u pamćenje:

"Žene s autom prolaze, a on pješke se vraća nazad u boj. I to je nešto što…ako je to trenutak koji ću vječno nosit sa sobom i da me to održava kao konekcija s Ukrajinom – neka bude vječna“, kazao je Cvek.

Neven Đurasek ističe kako su se u Hrvatsku vratili teška srca, jer su u Ukrajini ostali njihovi prijatelji. I on se nada da će rat brzo završiti.

Hrabrost onih koji se bore, koji su ostali, ali i oni poput Rubljova, koji su javno kao Rusi – rekli ono očito: Rat je zlo. Rat mora prestati.

Svjesni su da njihov glas ne može zaustaviti rakete. I da mnogima od njih, i sam stav o zlu koje se događa može donijeti probleme. No ostati šutjeti, dok ljudi ginu – jednostavno nije bila opcija.

