Prema snimkama koje se šire društvenim mrežama, ali i satelitskim snimkama s Maxara - tisuće Rusa bježi iz zemlje kako bi izbjeglo mobilizaciju i odlazak u rat. Mediji javljaju kako je iz Rusije pobjeglo više od 200.000 ljudi.

Tisuće Rusa čeka na granici s Gruzijom u kilometarskim kolonama kamiona i automobila.

Kolone su nastale nakon naredbe ruskog predsjednika Vladimira Putina o mobilizaciji.

O tome svjedoče i satelitske snimke. Maxar Technologies je tvrtka koja se tijekom rata bavi prikupljanjem i objavljivanjem satelitskih snimki s područja Ukrajine.

Na Twitteru su uspoređene fotografije vojnog konvoja koji se kretao prema Kijevu u veljači s kolonom civilnih vozila koja sada idu prema gruziji.

"Veljača - satelitske slike pokazuju ruski vojni konvoj dugačak 40 milja (65 kilometara, op.a.) prema Kijevu.

Rujan - satelitske slike pokazuju ruska vozila duga 16 km na granici s Gruzijom kako pokušavaju prijeći zbog mobilizacije", navodi se uz fotografije.

February: satellite images showing Russian military convoy 40 miles long heading towards Kyiv. September: Satellite images showing Russian vehicles 16km long at border with Georgia trying to cross amid mobilization. 📷 @Maxar pic.twitter.com/VE0k7SA3JD

Videosnimku snimljenu dronom na kojoj je nepregledna kolona vozila objavila je NEXTA.

Britanac iz Mariupolja opisao pakao ruskog zatočeništva: "Tretirali su me gore nego psa i pitali želim li brzu ili lijepu smrt"

"Ovako Verhni Lars izgleda iz drona. Ogromna linija automobila", napisali su.

This is how Verkhny Lars looks from the drone. A huge line of cars.



Video: The Insider pic.twitter.com/JX6nSwwklm