Donji dom moskovskog parlamenta poslao je prijedlog o izmjenama zakona o vojnoj službi kojim se drastično pooštravaju kazne.

Objava ruskog predsjednika Vladimira Putina o djelomičnoj mobilizaciji došla je samo dan nakon što je donji dom moskovskog parlamenta, Državna duma, poslao prijedlog izmjena zakona o vojnoj službi.

Njime se pooštravaju kazne za kršenje vojne službe poput dezerterstva ili izbjegavanja službe. U tom nacrtu zakona predviđa se zatvorska kazna do 15 godina za one koji odbijaju vojnu službu ili krše službene vojne zapovijedi, uključujući nasilje ili prijetnju nasiljem tijekom razdoblja mobilizacije ili ratnog stanja, piše CNN.

Također su pripremljeni i amandmani za Kazneni zakon Ruske Federacije, predlažući uvođenje odgovornosti do pet godina zatvora za uništenje ili nehajno oštećenje oružja i vojne opreme tijekom rata.

Zastupnici u Državnoj dumi uveli su koncepte mobilizacije, ratnog stanja, ratnog vremena i oružanog sukoba u Kazneni zakon Rusije.

Prema novom zakonu, ruski vojnici koji dezertiraju mogli bi završiti u zatvoru do 10 godina, a oni koji pak budu odsutni u razdoblju od dva do 10 dana suočit će se s kaznom do pet godina zatvora.

Ruski vojnici koji su odsutni u razdoblju od 10 dana do jednog mjeseca mogli bi se suočiti sa zatvorskom kaznom od sedam godina, a ranije je to bilo tri godine. U slučaju napuštanja jedinice slijedi kazna do 10 godina, umjesto prijašnjih pet.

Oni koji se tijekom rata ogluše o naredbe ili se odbiju boriti dobit će dvije do tri godine zatvora, a u težim slučajevima od tri do 10 godina.

Predlaže se kazna od 10 godina za radnike u vojno-industrijskom sektoru koji ne postignu ciljeve i rokove isporuke državnih narudžbi.