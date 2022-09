Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović postigli su suglasje oko razrješenja ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije Ivice Kindera. Ova odluka stiže nakon nadzora koji je utvrdio i moguća kaznena djela vojnih špijuna, o čemu je ekskluzivno izvijestio Dnevnik Nove TV. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Nakon predsjednika i premijer složan - razriješit će šefa VSOA-e.

"Razgovarali smo i suglasili se da su uistinu više nego jasno uočene nezakonitosti i nepravilnosti niza djelatnika u okviru VSOA-e da ćemo ga razriješiti te dužnosti", kazao je premijer Plenković.

Ne vidi izravnu odgovornost Ivice Kindera.

"Došlo je do nepravilnosti za koje su odgovorni i pojedini službenici VSOA-e i neki njima nadređeni", dodao je Plenković.

Razrješenje će stupiti na snagu kad nađu tko će ga zamijeniti suglasjem predsjednika i premijera na prijedlog ministra obrane Marija Banožića, koji je u ponedjeljak izbjegao novinarska pitanja. Milanoviću je problem što je Banožić taj koji predlaže novo ime.

"Ozbiljan problem s obzirom na ministra Banožića da, kojeg predsjednik Vlade štiti kao da mu je najrođeniji, tako se i ponaša - to je korijen i većine problema u ovom sustavu", smatra Milanović.

"To me, da iskreno kažem, ne zanima - što on misli. Važno je da nađemo osobu koja će biti dobra na tom mjestu, imamo, riješit ćemo to, u kontaktima će se to riješiti", kazao je Plenković.

Sumnja u malverzacije, lažiranje troškova, pronevjeru...

Sumnja se u malverzacije, lažiranje troškova, pronevjeru državnog novca.

Pritužbe o nepravilnostima u VSOA-i dobivao je i saborski odbor, nadzor su tražili u srpnju.

"Unutarnja kontrola, unutarnji procesi nisu definirani na moderan način koji sprečava bilo kakve računovodstveno-financijske devijacije. Naravno da se tu postavilo pitanje, pod navodnicima, zapovjedne odgovornosti", kazao je Siniša Hajdaš Dončić.

"Mislim da je to trebalo prije uočiti i stisnuti. Vidite, i prije su se stvarali problemi i prijašnji načelnici. Doći će novi, nadam se da će biti učinkovitiji", navodi umirovljeni general Pavao Miljavac.

Tonći Prodan bio je pomoćnik predstojnika u Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost - tijela koje nadzire rad čitavog obavještajnog sustava. Djelatnici prolaze sigurnosne provjere, objašnjava, u sustav ne ulaze ljudi koji imaju kriminalnu prošlost.

"Nitko, zapravo, nije imun na činjenje kaznenih djela, zato i postoje nadzori. Ovakve službe imaju unutar sebe ustrojstvene cjeline koje se bave unutarnjim nadzorom, a vanjski nadzor rade profesionalci, radi Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost. Dakle, tu se radi o profesionalcima za koje nema tajni u ovom poslu koji nadziru, ne samo zakonitost nego i učinkovitost rada ovakvih službi", kazao je Prodan.

Nije ovo prvi put da su vojni špijuni pod povećalom, a pune ruke posla za državno odvjetništvo.

