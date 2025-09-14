Rubio otputovao u Izrael nakon napada na Dohu: "On neće promijeniti prirodu našeg odnosa"

Američki državni tajnik Marco Rubio započeo je u nedjelju posjet Izraelu, nakon što je izrazio nepokolebljivu podršku Trumpove administracije svojem savezniku u ratu s Hamasom nakon napada na Katar koji je izazvao međunarodne kritike Izraela.

Putovanje se odvija nakon što je predsjednik Donald Trump prekorio Izrael zbog neviđenog napada na čelnike Hamasa koji su se sastali u elitnoj četvrti Dohe u utorak.

To je bio prvi takav izraelski napad na američkog saveznika Katar i ponovno je opteretio diplomatske napore za postizanje primirja u ratom razorenoj Gazi.

Prije odlaska u regiju u subotu, Rubio je novinarima rekao da, premda Trump "nije sretan" zbog napada, on "neće promijeniti prirodu našeg odnosa s Izraelcima". Ali je dodao da će Sjedinjene Države i Izrael morati razgovarati o njegovu utjecaju na napore za primirje.

Trump je prigovorio izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu zbog napada, čija su meta bila čelnici Hamasa okupljeni kako bi raspravljali o novom prijedlogu o prekidu vatre koji su predložile Sjedinjene Države.

Netanyahu je branio operaciju, rekavši u subotu da bi ubijanje visokih dužnosnika Hamasa uklonilo "glavnu zapreku" okončanju rata.

Razgovor o prekidu vatre, koji je još uvijek nedostižan nakon mjeseci neuspjelih pregovora, dolazi u trenutku kada je Izrael intenzivirao napade u Pojasu Gaze.

Proteklih dana pojačao je napade u svrhu preuzimanje kontrole nad gradom Gazom, najvećim urbanim područjem na tom teritoriju, stanovnicima je naredio da se evakuiraju i dignuo u zrak brojne nebodere za koje je rekao da ih koristi Hamas.

Dok su tisuće ljudi evakuirale grad, prema izraelskoj vojsci i Hamasu, mnogo ih je više ostalo.

Do kraja kolovoza Ujedinjeni narodi procijenili su da u gradu i okolnim područjima živi oko milijun ljudi te su proglasili glad okrivivši Izrael koji ograničava dopremu pomoći.

Uoči Rubiova posjeta, glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott rekao je da će šef diplomacije pokazati "našu predanost borbi protiv antiizraelskih akcija, uključujući jednostrano priznavanje palestinske države koja nagrađuje terorizam Hamasa".

"Također će naglasiti naše zajedničke ciljeve: osigurati da Hamas više nikada ne vlada Gazom i vratiti sve taoce kući."

U zemlji, protivnici Netanyahuove vlade nastojali su izvršiti pritisak na ministre da okončaju rat u zamjenu za oslobađanje izraelskih talaca koji se drže u Gazi.

U subotu je Forum talaca i nestalih obitelji optužio izraelskog premijera da je "prepreka" oslobađanju talaca i optužio ga da opetovano sabotira napore za prekid vatre.

Od 251 osobe koju su palestinski militanti uzeli za taoce u listopadu 2023., 47 ih je ostalo u Gazi, uključujući 25 za koje izraelska vojska tvrdi da su mrtvi.

U Jeruzalemu će Rubio u nedjelju s Netanyahuom posjetiti Zid plača, prema uredu izraelskog premijera.