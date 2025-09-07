Roditelji ostavili bebu u kolicima i nestali: Policija ih tražila danima

Bečka policija danima je tragala za roditeljima 11-mjesečnog dječaka koji je u četvrtak navečer ostavljen u kolicima pokraj jezerca u bečkom naselju Wienerberg, na jugu grada.

Potraga je završila u subotu navečer kada je otac, 48-godišnji Talijan, uhićen na željezničkom kolodvoru Hütteldorf, a majka, 30-godišnja Ukrajinka, ubrzo pronađena na adresi stanovanja.

Policija sumnja da su upravo roditelji ostavili tek 11 mjeseci staro dijete samo pokraj jezerca, što je izazvalo šok i zgražanje diljem Austrije.

Prolaznici ih upozorili

Roditelji su, prema svjedočanstvima prolaznika, i ranije izazvali pozornost svojim ponašanjem. Žena se, kako navodi bečka policija, grubo odnosila prema djetetu, više puta ulazila u vodu s bebom u naručju te pala pri izlasku iz jezerca. Kada su je prolaznici upozorili, udaljila se s djetetom.

Nedugo potom vratio se otac, smjestio dječaka u kolica i zajedno s majkom nestao, a bebu su napustili.

Roditelje su u nedjelju ujutro ispitali istražitelji bečkog kriminalističkog ureda, no o motivima zasad nema podataka.

Kako je za Kronen Zeitung potvrdila Ingrid Pöschmann iz Gradskog ureda za djecu i mlade, dječak će u ponedjeljak biti smješten kod udomitelja. "U ovakvim slučajevima odmah preuzimamo skrbništvo", naglasila je.