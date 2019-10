Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica već dva dana izvještava o stanju u Sjevernoj Irskoj, koje je na rubu kaosa zbog približavanja roka za brexit, koji bi ako se postavi tvrda granica, rezultirati novim valom nasilja.

Posjetili smo Londonderry, grad u kojem su podjele između probritanskih protestanata i proirskih katolika završile krvavo. Još uvijek se, kako su rekli, pale zastave, jedni na druge bacaju kamenje, a brexit bi sve mogao ponovno odvesti u nasilje.

Podjele kreću već od imena grada. Protestantima je to Londonderry! A čim se prijeđe most mira, na katoličku stranu - to je Derry!

Kod proiraca 'London' u imenu grada ne dolazi u obzir. Murali podsjaćaju na krvavu nedjelju i nerede. Danas je ipak nešto bolje, kažu i jedni i drugi. "Nije tako strašno kao što je bilo. Nije onako kako je bilo za vrijeme sukoba. Pokušavamo ići naprijed", kazala je Nikol. "Sada je mir kakav nikada nije bio", dodaje Mark i nada se da brexit neće dodatno zakomplicirati stvari, no da izgleda kako sve ide u tom smjeru.

Ako pitate nešto starije, sigurno ide u tom smjeru. A kada ulazite u probritansku četvrt, smjer pogriješiti ne možete. Rubovi nogostupa, stupovi - sve je u bojama britanske zastave. "Brexit će sve jako pogoršati. Ako završimo s tvrdom granicom, ova zemlja će se vratiti 30 godina unatrag. Bit će velikih nevolja", smatra John.

Dok nam ponosno pokazuje zastave, kaže kako svaka nova povorka probritanskih protestanata kroz katoličku četvrt - prođe loše. "Molotovljevi kokteli, kamenje, cigle se bacaju na policiju", dodaje John i objašnjava kako se to i dalje događa često, osnovno svake godine. Gordon ne zna boji li se onoga što dolazi. "Odrastao sam za vrijeme najvećih sukoba. Rođen sam u listopadu 1969. Ne znam za nešto drugo osim za nerede", dodaje Gordon.

Budućnost se ne može predvidjeti

I s proirske strane se nadaju da su svi nešto naučili iz proslošti. Patrick je kazao da su ovakve situacije već imali i da su iz njih nešto naučili. Budućnost nitko ne može predvidjeti. "Ne znam što će se dogoditi, ne mogu predvidjeti. Sve je moguće. To je ono što nas plaši. Ne znamo što će biti", kazala je Sarah.

Za proirce granica ne dolazi u obzir. "Mi prelazimo granicu i po šest puta na dan. Ako nas budu pregledavali, morat ćemo zastati. To tako ne može!", odlučan je Michael.

I Udruženje sjevernoirskih trgovaca se oštro protivi granicama. Sa strepnjom čekaju. Ako napustimo EU bez dogovora, oko 40.000 ljudi će izgubiti posao. To je procjena našeg odjela za ekonomiju. To je 7 % svih poslova u privatnom sektoru u Sjevernoj Irskoj. Imat će golem utjecaj", objašnjava Glyn Roberts, iz Udruženja trgovaca Sjeverne Irske.

Ekonomija ovisi o proizvođačima i poljoprivrednicima

Pa Sjeverna Irska, doslovno, hoda po rubu. Iz Londonderryja javila se reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica. Kaže kako se mnogi boje da bi mogli ostati bez posla. Među njima su proizvođači i poljoprivrednici. Ekonomija Sjeverne Irske dosta ovisi o njima.

"Najveća briga ljudi ovdje je - što će se dogoditi s ekonomijom, hoće li cijeli kaos osjetiti na svojim plaćama, cijenama nekretnina, na troškovima za svakodnevni život. Bune se trgovci, stočari, upozoravaju da bi moglo biti velikih problema. Ukoliko se uvedu carine, procjena kaze da će jedan stočar, umjesto dosadašnjih 800 kuna po grlu - kada pokrije sve troskove - zaraditi jednu funtu, što je oko osam i pol do devet kuna. Zarada bi mu pala 80 puta.

Mnogi od njih upozoravaju da bi ih to dovelo do bankrota. Nesigurnost je Sjevernu Irsku već sad u financijskom smislu koštala. Investitori ne žele ni primirisati ovdje dok ne vide što će biti, hoće li biti dogovora ili neće. Drugim riječima, kao da je sve stalo i čeka se da se vidi kako će se stvari rasplesti - hoće li biti dogovora ili neće", kazala je Vištica.

