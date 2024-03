Božja riječ s druge strane šanka: Redovnice pronašle inovativan pristup vjeri

Boga je, kažu, moguće pronaći u raznim stvarima, samo ga moramo bolje tražiti. Zbog toga su redovnice na sjeveru Španjolske odlučile Božju riječ širiti s druge strane šanka.

"Mislim da bi mnogi ljudi mislili da je to neobično jer to nikada nisu vidjeli. Ali nije grijeh popiti pivo, posebno u Španjolskoj. To je više kulturna stvar", rekla je sestra Guadalupe.

Prošle godine 18 sestara uselilo je u svetište kako bi ga održavale. Za goste žedne vjere, ali i pića ili vina, preuzele su gostionicu iz 11. stoljeća od benediktinskih redovnika. Lokal poznat kao Pater preimenovale su u Kuću majki, a otvorenje bara poklopilo se s Velikim tjednom.

"Od 10 ujutro bar je otvoren, ispred lokala su redovi. Puno ljudi i grupa dolazi. Tako da je i to novost za nas, mi učimo raditi stvari u baru i to brzo", napomenula je sestra Ines.

Svetište je, kažu sestre, osim duhovnog i kulturnog mjesta, sada postalo hodočasničko mjesto za slobodno vrijeme i za obitelji.

