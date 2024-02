Pobuna u Sevilli zbog "homoerotičnog" Isusa Krista: "Jako smo iznenađeni, sve je rađeno s velikim poštovanjem"

U španjolskom gradu Sevilli osvanuo je poster polunagog Krista i izazvao pravu pobunu javnosti, i to zbog Isusove ljepote.

Isus, kojega je naslikao španjolski slikar Salustiano García Cruz, prikazan je bez brade i trnovite krune, bez ogrebotina i ozljeda na rebrima i rukama.

Naručio ga je i odobrio Opći savjet bratovština koji organizira popularnu uskršnju manifestaciju posvećenu religijskim procesijama "Veliki tjedan" u Sevilli.

Objavljivanje postera uzrokovalo je toliku pobunu da je na stranici Change.org pokrenuta kampanja da se isti povuče, a potpisalo ju je oko 14 tisuća ljudi.

Slikar je svoje djelo branio od zlih jezika kazavši da su oni koji kritiziraju njegovog Isusa staromodni.

"Ništa u vezi ove slike nije revolucionarno. Postoje elementi suvremenosti, ali iskoristio sam i elemente koji se u sakralnoj umjetnosti koriste već stoljećima", objasnio je.

Neki konzervativni glasovi opisali su prikaz Isusa "homoerotičnim" i "ženstvenim".

He's not the Messiah, he's a VERY naughty boy: Spanish right-wing fury over 'sexualised' and 'homoerotic' Jesus poster as Christ poses semi-naked and part draped in cloth https://t.co/fTtlSQ4SHq pic.twitter.com/GM3znLOM8L