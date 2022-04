Dramsko kazalište u Mariupolju pretrpjelo je ogromnu štetu. U trenucima bombardiranja je bilo sklonište za tisuće civila, uglavnom žene i djecu.

Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine objavilo je snimku razrušenog Dramskog kazališta u Mariupolju. Spasioci su nakon bombardiranja danima pokušavali doći do preživjelih i žrtava.

"Zastrašujuća snimka Dramskog kazališta u Mariupolju. Bombardirali su ga iako su se tamo skrivale tisuće ljudi. Ispred vrata je bila ispisana riječ 'Djeca' kako bi upozorila ruske vojnike, ali djeca i drugi civili su njihove mete", navode uz snimku na Twitteru.

Horrifying footage from the #Mariupol drama theatre. It was bombed while sheltering thousands of people. The word "Children" had been written in front of the door to warn the #Russian soldiers. But children and other civilians are their targets.