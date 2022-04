Mariupolj nakon Buče, postaje drugi grad u kojemu ruska vojska skriva dokaze počinjenih ratnih zločina, tvrdi mariupoljsko Gradsko vijeće. Kako su napisali na službenom Telegram kanalu, Rusi su u grad dovukli mobilne krematorije.

Gradsko vijeće Mariupolja objavilo je da ruska vojska prikriva svoje tragove ubijanja civila.

"U Mariupolju su s radom počeli ruski mobilni krematoriji. Nakon široko rasprostranjenog međunarodnog genocida u Buči, rusko rukovodstvo naredilo je uništavanje svih dokaza o zločinima koje je vojska počinila u Mariupolju", napisali su na službenom Telegram kanalu.

Lokalne vlasti su prije tjedan dana procijenile da je broj ubijenih u tom gradu bio oko 5000.

"No, s obzirom na veličinu grada, katastrofalna razaranja, trajanje blokade i žestok otpor, deseci tisuća civila iz Mariupolja mogli bi postati žrtvama okupatora. Zato Rusija ne žuri dati zeleno svjetlo turskoj misiji i drugim inicijativama za spašavanje i potpunu evakuaciju Mariupolja. Osim toga, kroz filtracijske logore se identificiraju i uništavaju svi potencijalni svjedoci zločina okupatora", priopćeno je iz Gradskog vijeća.

Navode da su Rusi uklanjanje dokaza prepustili suradnicima te su u specijalne brigade regrutirali lokalne teroriste, zajedno s pristiglima s drugih područja, prenosi The Kyiv Intependent.

