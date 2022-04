Mnoge zemlje objavljuju nove sankcije Rusiji. Protjerivanja diplomata više nisu novost. A ni Švicarska više nije neutralna. I ta je zemlja usvojila sankcije protiv Rusije.

U švicarskim bankama leže puste ruske milijarde. Iz Ženeve se za Dnevnik Nove TV javio reporter Danijel Vrbota i objasnio što je sada s tim novcem.

"Unatoč od više od 200 godina proklamirane neutralnosti švicarska vlada pridružila se sankcijama prema Rusiji. Uvela je većinu sankcija kao i Europska unija. To je napravila pod pritiskom SAD-a i EU-a, ali i velikog dijela vlastite javnosti. Zamrznuta je imovina, između ostalih, i brojnim oligarsima.

Šef ruske svemirske agencije: "Suradnja je moguća samo ako se ukinu sankcije"

Skandal u poznatoj švicarskoj banci: Iscurili podaci o klijentima - kriminalcima, prevarantima, korumpiranim političarima...

Poznato je da su švicarske banke omiljeno odredište novca najbogatijih pa je tako prema procjenama u bankama čak i do 200 milijardi franaka imovine ruskih klijenata. Nije sav taj novac zamrznut. Oni koji još uvijek mogu do svog novca, do svoje imovine, pokušavaju to sada pretvoriti u - zlato.

Prema informacijama bankarskih stručnjaka - počeo je i odljev tog novca. Naime, Rusi traže novu sigurnu oazu, a to im je, izgleda, postao Dubai", naveo je Vrbota.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr