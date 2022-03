Ruski napad na Ukrajinu ušao je u 25. dan. Još traje potraga za preživjelima u ruševinama u Mikolajivu.

Rusija je gađala Ukrajinu krstarećim raketama s brodova u Crnom i Kaspijskom moru i lansirala nadzvučne rakete iz krimskog zračnog prostora, objavilo je rusko ministarstvo obrane u nedjelju.

Rusija i Ukrajina približavaju se sporazumu o "ključnim" pitanjima, rekao je turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu u intervjuu objavljenom u nedjelju i dodao da se nada da će doći do primirja ako obje strane ne odustanu od dosadašnjeg napretka.

Strahuje se da je više od 1.300 ljudi, uključujući žene i bebe, zarobljeno u bombardiranim ruševinama kazališta u opkoljenom gradu Mariupolju, jer su spasilački napori otežani stalnim ruskim granatiranjem.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je kako ruski oligarsi iz sigurnosti "lijepih švicarskih gradova" pomažu voditi rat protiv njegove zemlje. Švicarsku je pozvao na zamrzavanje njihovih računa.

Visoki kineski dužnosnik rekao je u subotu da sankcije koje su zapadne zemlje nametnule Rusiji zbog Ukrajine postaju "pretjerane".

15:15 Prema podacima UN-a od početka rata u Ukrajini ubijena su 902 civila, a 1459 ljudi je ozlijeđeno. Većina je stradala u bombardiranjima gradova.

14:40 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako je spreman na pregovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te upozorio da, ukoliko ti pregovori propadnu, rat između dvije države mogao bi se pretvoriti u novi svjetski rat.

"Ruske snage došle su da nas istrijebe, da nas ubiju. Naše dostojanstvo nam neće sačuvati živote. Ako postoji ikakva mogućnost, ikakva šansa za pregovore, razgovore s Putinom, iskoristit ćemo tu šansu. No, ako to propadne, to znači da će ovo biti treći svjetski rat", rekao je Zelenski za CNN. Opširnije pročitajte >>OVDJE

Slovačka počela razmještati proturaketni sustav Patriot: "Razgovara se o više lokacija''

14:38 Papa Franjo je, nastavljajući implicitno kritizirati Rusiju, u nedjelju nazvao sukob u Ukrajini neopravdanim i "besmislenim masakrom" te je pozvao čelnike da zaustave "taj gnusni rat".

"Silovita agresija na Ukrajinu nažalost ne jenjava", rekao je pred oko 30.000 okupljenih na Trgu svetoga Petra u svome tjednom nedjeljnom obraćanju vjernicima i blagoslovu.

"To je besmisleni masakr u kojemu se svakodnevno ponavljaju pokolji i zvjerstva", rekao je Franjo u svojoj posljednjoj oštroj osudi rata, izbjegavajući i dalje Rusiju spominjati imenom.

"Za to nema opravdanja", kazao je Sveti Otac.

Moskva tvrdi da je akcija koju je pokrenula 24. veljače "specijalna vojna operacija" osmišljena tako da se ukrajinski teritorij ne okupira, već da se demilitarizira i 'očisti' od opasnih nacionalista.

Franjo je takve ruske izjave već ranije odbacio.

"Preklinjem sve sudionike međunarodne zajednice da se istinski posvete zaustavljanju ovoga gnusnog rata", rekao je Papa, nakon čega su mu okupljeni vjernici glasno zapljeskali.

"Čak i ovaj tjedan projektili i bombe pogađaju civile, starije osobe, djecu i trudne majke", rekao je.

Božinović: "Najgora faza rata tek dolazi. Spremni smo primiti 20.000 osoba, ali to se može i uvećati"

Rusija i dalje negira da cilja civile.

Franjo je govorio i o svome posjetu rimskoj bolnici u subotu u kojoj se liječe djeca ranjena u sukobima u Ukrajini.

"Jedno je dijete izgubilo ruku, a drugi je imao ozljedu glave", rekao je Papa.

Pakao ne prestaje ni kada bi trebale biti na sigurnom: Svodnici u Njemačkoj vrbuju izbjegle Ukrajinke za prostituciju

14:10 Ruski tenk zapucao je na starački dom u Kremini, gradu na istoku države, pri čemu je poginulo 56 korisnika, objavio je na društvenoj mreži Telegram šef vojno-civilne uprave Luganska Sergij Gajdaj.

Kako prenosi BBC, Gajdaj je ustvrdio da su ruski vojnici oteli 15 preživjelih te ih smjestili u jedan drugi starački dom u mjestu Svatove, koje je pod ruskom kontrolom.

BBC napominje da ni ovu tvrdnju nije bilo moguće neovisno provjeriti.

Što se događalo ranije tijekom dana pogledajte OVDJE.