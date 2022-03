Ruskog generala Mikhaila Mizintsevog Ukrajinci su prozvali krvnikom Mariupolja. On je navodno organizirao i isplanirao napad na Mariupolj, kao i raketiranje rodilišta u tom gradu.

Ukrajinski dužnosnici optužuju visokog ruskog vojnog čelnika Mikhaila Mizintsevog za neke od najgorih zločina u ratu u Ukrajini. Tvrde i da je on odgovoran za granatiranje rodilišta u Mariupolju, a nadjenuli su mu zastrašujući nadimak - krvnik Mariupolja, piše Fox News.

''Zapamtite ga. Ovo je Mikhail Mizintsev. On vodi opsadu Mariupolja. Upravo je on naredio bombardiranje dječje bolnice, dramskog kazališta i tako dalje. Ima ogromno iskustvo u uništavanju gradova u Siriji. Mi ćemo se pobrinuti da se susretnemo s njim u Haagu'', objavila je na Twitteru čelnica ukrajinskog Centra za građanske slobode Oleksandra Matvičuk uz njegovu fotografiju.

Remember him. This is Mikhail Mizintsev. He is leading the siege of Mariupol. It was he who ordered the bombing of a children's hospital, the drama theatre etc. He has huge experience of destroying cities in Syria. We’ll take care of the meeting him in the Hague#RussianWarCrimes pic.twitter.com/9mWzoCnofl