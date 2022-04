Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 44. dan. Rusija i Ukrajina se međusobno optužuju za neuspjeh mirovnih pregovora dok se nastavljaju napadi na ukrajinske gradove. Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je suspenziju Rusije iz Vijeća za ljudska prava tijekom sastanka. Protiv te odluke glasale su 24 zemlje.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:15 Europska unija je odobrila embargo na uvoz ruskog ugljena i zatvaranje luka za ruske brodove. Mjera će stupiti na snagu sredinom kolovoza, mjesec dana kasnije nego što je prvobitno planirano, nakon pritiska Njemačke da se provedba odluke odgodi, javlja Reuters.

Paket također uključuje zabranu izvoza u Rusiju vrijednu 10 milijardi eura, uključujući visoke tehnologije, i zamrzavanje imovine nekoliko ruskih banaka.

Francuska kaže da se sankcija procjenjuje na 4 milijarde eura godišnje. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da će ako već ne prirodni plin, uskoro uslijediti nafta.

7:11 Benjamin Hall, novinar Fox Newsa koji je ozlijeđen u napadu u kojem je ubijeno dvoje njegovih kolega u Ukrajini, objavio je svoju fotografiju na Twitteru. Opisao je svoje ozljede i zahvalio ljudima svima koji su mu prije tri tjedna spasili život.

To sum it up, I've lost half a leg on one side and a foot on the other. One hand is being put together, one eye is no longer working, and my hearing is pretty blown… but all in all I feel pretty damn lucky to be here - and it is the people who got me here who are amazing! pic.twitter.com/HNjO6PbdGf