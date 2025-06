Liječniku Palestincu iranski projektil ubio ženu i dvije kćeri: "Izgubio sam obitelj, ali zašto?"

Tamra na sjeveru Izraela naselje je u kojem žive Arapi. U subotnjoj noći jedna je iranska balistička raketa skrenula sa svoje putanje Haifi i pala u Tamru, na kuću obitelji Khatib.

Na mjestu su poginule Manar Khatib zajedno s dvije kćeri, 20-godišnjom Shadom i 13-godišnjom Halom, kao i šogoricom i imenjakinjom Manar. Obitelj poginulih je u teškom šoku i nevjerici.

"To je težak gubitak. Boli me duša. Izgubili smo cijelu obitelj. Četvero ljudi ovdje. Ne mogu to shvatiti. Ne razumijem. Nevjerojatno je. Svaki put kad čujemo sirene, ljudi počnu vrištati i sjećati se", gvori Layan Diab, 23, rođakinja djevojaka.

Malo dalje od skupa koji se okupio da preuzme tijela poginulih žena i djevojaka, sjedi ožalošćeni suprug i otac Raja Khatib. Iako slomljen, ima u sebi i dalje toplinu, pa s novinarima Sky News počinje govoriti na talijanskom, jer je pomislio da su iz Italije.

Kuća obitelji Khatib koju je pogodio iranski projektil Foto: Afp

Od tamo se s obitelji upravo vratio s odmora, a sada se očiju punih suza grize što nisu ostali samo dan duže u Italiji, jer njegova obitelji bi danas bila živa.

"Osjećam se užasno. Osjećam vatru u tijelu... Nadam se da ću preživjeti ovaj trenutak. Izgubio sam obitelj, ali zašto? Zbog projektila iz Irana?", govori Raja.

Novinari ga pitaju vidi li kraj ovog sukoba između Izraela i Irana.

"Sukob s Iranom, Libanonom, Gazom. Imamo vladu koja želi rat. Želimo mir. Želimo živjeti."

Sa strane sluša njegova srednja kći, 17-godišnja Razan, koja je čudom preživjela eksploziju. Te večeri je izašla kupiti kolačiće sa svojim sestrama.

Kad su se vratile, Razan i njezina starija sestra Shada puštale su glazbu i gledale videozapise na svojim telefonima. Kad su se alarmi počeli oglašavati, isprva su ih ignorirali. Ali nakon glasne eksplozije, Razan se uznemirila i krenula prema jednoj od sigurnih soba, preklinjući Shadu da učini isto. Ali samo je Razan otišla.

Raja Khatib Foto: Screenshot/Platforma X

"U jednom trenutku sve je postalo mračno. Nisam ništa mogla vidjeti. Molila sam Alaha, molim te, nemoj mi oduzeti život“, opisuje sa zastrašujućom jasnoćom.

Čula je oca kako ih sve doziva. Ali njegovi krici naišli su na tišinu. Razanova obiteljska kuća sada je hrpa ruševina. Novinari su tamo zatekli susjede i prijatelje kako raščišćavaju ruševine. Mnogi su duboko traumatizirani.

Ammad, koji mete krhotine ispred kuće nasuprot, govori da je vidio dijelove tijela bačene preko ceste i u obližnji vrt, a na zidovima je krv. Jeziv je to i potresan prikaz napada koji je sve u zajednici prestravio.

Smatra se da je raketa bila usmjerena prema Haifi, koja je udaljena više od sat vremena i u kojoj se nalaze rafinerije nafte. Ali ovaj put pala je na civile. I odnijela sa sobom budućnost jedna sretne obitelji.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke snimane iz obližnjih židovskih naselja na kojima se čuje kako Izraelci pjevaju i slave što iranski projektili padaju na arapsko naselje. To je možda i najveća tragedija ove već užasno tragične priče.