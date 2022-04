Već danima srpska javnost u televizijskom eteru ima priliku o ratu o Ukrajini slušati komentare čovjeka osuđenog za ratne zločine u Vukovaru. Veselin Šljivančanin i ovoj posljednjoj tragediji na tlu Europe pristupa s istom pričom koju je papagajski ponavljao i dok je odgovarao za Vukovar, no iz Hrvatske reakcije - nema.

Za Veselina Šljivančanina, čovjeka osuđenog za ratne zločine u Vukovaru, dileme nema: ruski ratni zločini u Ukrajini ne postoje, izmislio ih je Zapad i to na isti način kao što je izmislio i, tvrdi, srpske zločine u Domovinskom ratu. Rusija je nevina, a jasno mu je i tko su u cijeloj priči nacisti.

"I na kraju neke naše vojnike koje su ubijali i odvodili, ne samo da su ih ubili nego su ih palili i zagrtali pepeo. Poslije su građani zgrtali humke i poslije kad smo došli kaže evo ovdje su vaši vojnici spaljeni i kaže nema nacizma, kako nema, pa što rade hrvatski vojnici u Ukrajini!?", pita Šljivančanin u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Hrvoja Krešića.



Sve ovo, pa i znatno više, događa se već dugo vremena redovno na jednoj srpskoj televiziji kojoj je tamošnja država dopustila emitiranje na nacionalnoj frekvenciji. Logoraši i branitelji Vukovara ogorčeni su.



"Žalosno je što s hrvatske strane uporno ne stiže nikakva prosvjedna nota za ovo što on radi, a svi znamo što je on radio ovdje ranih devedesetih godina, osuđeni ratni zločinac", navodi branitelj Vukovara Franjo Šoljić.

Ministar Grlić Radman izbjegava odgovor

"Ja ne znam što radi taj veleposlanik u Srbiji, što radi Ministarstvo vanjskih poslova, zašto ne reagiraju? To meni nije jasno. Ipak oni imaju i zakon i obveze i moraju štititi interese Republike Hrvatske", smatra Danijel Rehak iz Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora.



Na izravno pitanje zašto veleposlanik Republike Hrvatske ništa ne poduzima, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izbjegava odgovor. U zamjenu nudi osudu.



"Nakon pada Vukovara, počinjeni su brojni zločini i svi oni koji govore u Srbiji ovako iskrivljuju povijest, upravo su Srbi počinili zločine na hrvatskom teritoriju a neki su i osuđeni za ratne zločine", rekao je.



Pita li se predstavnike Srba u Hrvatskoj kako doživljavaju ovakve ispade Šljivančanina, odnosno izostanak reakcije u Srbiji, kažu da ga je najbolje ignorirati.



"One koji, bez obzira gdje to bilo, ne uviđaju opasnost toga rata po naš prostor, a mogu i žele dolijevati ulje na vatru, te ljude ne bi trebalo pripuštati u javni prostor", smatra Milorad Pupovac.



Predsjednik Republike Zoran Milanović, koji boravi u Švicarskoj i nerijetko je bio kritičan upravo prema radu hrvatskoga veleposlanika u Srbiji Hide Biščevića, u četvrtak nije našao vremena za komentar ovog događaja.

