Traje i 13. dan ruske invazije na Ukrajinu. Treći krug pregovora je završio, a već je najavljen i novi - četvrti. Razaranja ukrajinskog teritorija i dalje se nastavljaju. Rusija traži od Ukrajine da zaustavi vojno djelovanje, promijeni svoj ustav kako bi u njega unijela neutralnost, prizna Krim kao ruski teritorij i prizna neovisnost separatističkih republika Donjeck i Luhansk.

Najavljen četvrti krug pregovora.

Nastavlja se bombardiranje ukrajinskog teritorija.

Europska komisija razmatrat će zahtjeve za članstvo u EU-u iz Ukrajine, Gruzije i Moldavije.

SAD razmatra opskrbu kritičnih sustava protuzračne obrane saveznicima NATO-a.

Britanski premijer Boris Johnson najavio je dodatnih 230 milijuna dolara pomoći Ukrajini.

Hrvatska na popisu ruskih neprijateljskih država.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

6:54 Japan je predstavio treći krug sankcija Rusiji i Bjelorusiji u vezi sa situacijom u Ukrajini. Na redu su sankcije protiv još 20 Rusa - od kojih neki uključuju zamjenike šefa osoblja administracije predsjednika Vladamira Putina, zamjenike predsjednika državnog parlamenta, čelnika Čečenske Republike i rukovoditelje kompanija koje su bliske s vladom kao što su Volga Group, Transneft i Wagner.

Na meti je bilo i dvanaest bjeloruskih državljana, te još dvije ruske i 12 bjeloruskih organizacija. Japan je također uveo zabranu izvoza opreme za rafiniranje nafte u Rusiju i predmeta opće namjene za Bjelorusiju koje bi mogla koristiti njihova vojska, priopćilo je japansko ministarstvo vanjskih poslova.

6:32 U zračnim napadima na grad Sumi i njegovo predgrađe kadno u ponedjeljak, među žrtvama ima i djece. Dmitro Živicki, voditelj regionalne vojne uprave Sumi, rekao je da su nakon 23 sata po lokalnom vremenu ruski ratni zrakoplovi izveli napade na grad na sjeveroistoku Ukrajine, piše BBC.

"Ubijena su četiri mladića... Vječna im spomen. Heroji ne umiru! Nakon 23 sata ruski neprijateljski zrakoplovi bacili su bombe na grad i okrug. U stambenim četvrtima grada uništene su i oštećene kuće i ranjeni ljudi. Ima mrtvih i ranjenih, spasioci su na terenu. Među žrtvama su i djeca. O kakvom ratu i kakvim pravilima uopće može biti riječ kad ruska vojska ubija, uništava, baca bombe na civilno stanovništvo?! Ubijaju djecu", napisao je na Facebooku. "Ovo nikada nećemo oprostiti!", upozorio je.

6:28 Ukrajina je izvijestila Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (AIEA) da je nuklearno istraživačko postrojenje, koje proizvodi radioizotope za medicinske i industrijske svrhe, oštećeno ruskim bombardiranjem u gradu Harkivu. To je potvrdio generalni direktor IAEA-e Rafael Mariano Grossi, ističući da bombardiranje nije izazvalo povećanje razine radijacije na tom mjestu.

"Moramo djelovati sada kako bismo izbjegli nuklearnu nesreću u Ukrajini koja bi mogla imati ozbiljne posljedice po zdravlje i okoliš. Ne možemo si priuštiti čekanje", rekao je Grossi.

Ruske snage zauzele su ukrajinsku nuklearnu elektranu Zaporižje nakon granatiranja koje je izazvalo požar u zgradi koja se koristila za obuku. Dužnosnici IAEA-e izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog toga kako se postupa s najvećim europskim nuklearnim postrojenjem, koje sada nadzire ruska vojska.

6:24 Rusija upozorava da bi mogla smanjiti svoju isporuke plina Zapadu kroz plinovod Sjeverni tok 1. Potpredsjednik Vlade Aleksander Novak rekao je: "U vezi s neutemeljenim optužbama protiv Rusije, a u vezi s energetskom krizom u Europi i nametanjem zabrane Sjevernog toka 2, imamo puno pravo donijeti odgovarajuću odluku i uvesti embargo na isporuku plina kroz Plinovod Sjeverni tok 1". "Ali zasad ne donosimo takvu odluku", rekao je.

Ranije je rekao da bi se cijene nafte mogle porasti na 300 dolara po barelu ako SAD i njihovi saveznici zabrane uvoz ruske nafte. "Odbijanje ruske nafte dovelo bi do katastrofalnih posljedica za globalno tržište", rekao je Novak.

Analitičari Bank of America rekli su da je to prenapuhana procjena i da bi brojka bila više od 200 dolara po barelu ako bi se većina ruskog izvoza nafte prekinula i rezultirala manjkom od 5 milijuna barela dnevno. Utjecaj invazije već se osjeti jer je osjetno podizanje cijena goriva u Velikoj Britaniji do maksimalnih razina, piše Sky News.

Rusija je treći najveći svjetski proizvođač nafte, ali najveći izvoznik. 40 % plina i 30 % nafte proizvedeno u Rusiji odlazi u EU.

6:15 Rusija će proglasiti primirje i spremna je osigurati humanitarne koridore u Ukrajini u 10:00 po moskovskom vremenu (8 sati po našem), javljaju ruski državni mediji. Citiraju dužnosnike ruskog ministarstva obrane kako će to biti učinjeno kako bi se evakuirali civili iz gradova Kijeva, Černihiva, Sumija, Harkova i Mariupolja.

Većina ruta za evakuaciju koje nudi Moskva je u Rusiju - uvjet koji je vlada u Kijevu ranije opisala kao neprihvatljiv. Ukrajina nije javno komentirala novu rusku inicijativu. Svaki od nekoliko prethodnih pokušaja evakuacije nije uspio, a zaraćene strane su okrivljavale jedna drugu.

Treći krug pregovora završen u ponedjeljak

Treći krug rusko-ukrajinskih pregovora završen je u ponedjeljak navečer u Bjelorusiji ocjenom Ukrajinaca da su postignuti "pozitivni rezultati" o humanitarnim koridorima, a Rusi drže da se "moglo učiniti više".

"Postigli smo neke pozitivne rezultate u logistici za humanitarne koridore", objavio je na Twitteru Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika i član pregovaračkog izaslanstva.

Treći krug pregovora održan je u Belovejskajoj Pušči, nacionalnom parku na granici Bjelorusije i Poljske.

Nakon drugih pregovora prošli tjedan, u četvrtak, dogovoreno je otvaranje humanitarnih koridora za civile u područjima teških borbi. Međutim, dogovor nije proveden, a Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju da druga strana onemogućava evakuaciju civila.

Ranije u ponedjeljak Moskva je poručila da će humanitarni koridori ići prema Bjelorusiji ili Rusiji, što je Ukrajina ocijenila "potpuno nemoralnim" jer bi Ukrajinci trebali moći napustiti svoje domove preko ukrajinskog teritorija.

