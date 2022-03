Ukupno je 12. dan ruske invazije na Ukrajinu. U Dnevniku Nove TV gostovao je analitičar za međunarodne odnose Branimir Vidmarović koji je komentirao aktualne događaje vezane uz rat te postoji li mogućnost primirja.

Putin u svojim rukama ima "listu neprijateljskih država" među kojima je i Hrvatska zbog sankcija koje je nametnula i prihvatila protiv Rusije. "Jasno je - propagandna poruka, ali i politička prijetnja. S obzirom na to da Rusija ne može ni na koji način ekonomski odgovoriti na sankcije, osim energenata, pokušava se postaviti da zastraši zemlje koje moraju strepiti od nekakve odmazde. Nemojmo zaboraviti da je nuklearna retorika još uvijek na stolu. Vjerojatno je to onda i najava nekakvih trgovinsko-kulturološko-ekonomskih mjera, nakon što se sve završi", objasnio je.

Putin je objavio uvjete za prekid vatre. "Jedini uvjet oko kojeg se mogu složiti (Putin i Zelenski) je vojna neutralnost. Putin sada ima maksimalističke ciljeve - želi priznanje Krima i Donbasa. Vjerujem da će se stvari popraviti u trenutku kada Putin procjeni da je ostvario neke od svojih ciljeva, odrezao Ukrajinu od mora, spojio koridor između Donbasa i Krima. Tada će vjerojatno pokušati izvesti veliki napad na Kijev. A kada procjeni da je sila na njegovoj strani, nešto će se promijeniti. To ima malo pozitivne dinamike jer je puno igrača uključeno", dodao je.

Razgovori mogu donijeti pomak, naglasio je. "Čim imate komunikaciju, čak i ako se ne slažete - razjašnjavate pozicije. Vidimo da francuski predsjednik Emmanuel Macron nije otpustio ruke. On je sada najznačajniji europski igrač i to može dovesti do prekida vatre", komentirao je Vidmarović.

Humanitarni koridori su "najvažnija stvar", dodao je. "Zasad vidimo da tu postoji slaganje i da se više-manje poštuju. To je prvi korak ka razumijevanju. To je garancija da nećete pucati dok puštate odlazak civila", rekao je.

Postavlja se i pitanje je li izvjesno da se ministri vanjskih poslova Rusije i Ukrajine nešto dogovore u Antaliji ili je realno očekivati da i taj najavljeni susret propadne u zadnji čas. "Nijedan susret ne propada, on ostavlja pozitivan trag ili negativan, susret je susret. Ne vjerujem da će doći do velikih proboja na susretu. Jako je velika stvar da se susreću ministri vanjskih poslova. To je korak više od pregovaračke grupe. Strane će izraziti svoje neprihvaćanje tih pozicija, ali će se naći jedna dodirna točka - nesretna neutralnost koja bi mogla biti tema oko koje se sve vrti", objasnio je.

Unutarnja situacija u Ruskoj Federaciji je jako teška. "Sloboda medija je pod prijetnjom. Brojni kanali do daljnjega zatvaraju poslovanje jer se ne žele naći pod udarom ruske legislative. Malobrojni dio urbanih Rusa koji su bili vezani za Europu i svijet - shvaćaju da budućnosti nema njihov način života će se značajno pokvariti", kazao je.

No, može li se Čečenija otvoriti kao problem s obzirom na to da nisu suglasni s Kadirovom oko potpore ratu u Ukrajini. "Što se tiče Čečena - to je opasno pitanje jer lider Čečenije Ramzan Kadirov nije predstavnik čitavog čečenskog naroda, on je predstavnik pobjedničkog klana kojeg je Putin postavio da bude lojalan Ruskoj federaciji i on upravlja željeznom šakom i čizmom bogateći se na bahat način. Da se Čečene pita odvojili bi se od Ruske federacije, odmah, da mogu", zaključio je.

