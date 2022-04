Danas je 42. dan rata u Ukrajini. Rusi demantiraju ratne zločine u Buči, a Zelenski se u utorak obratio UN-ovom Vijeću sigurnosti i sasuo niz novih optužbi na račun Rusije. Europa je pripremila novi paket sankcija.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:53 Videosnimka pokazuje biciklista civila kojeg ubijaju ruski vojnici u Buči, objavio je New York Times u utorak.

7:30 Oko 400 stanovnika kijevskog predgrađa Hostomela nestalo je tijekom 35 dana ruske okupacije, rekao je čelnik ukrajinske lokalne vojne uprave.

Taras Dumenko rekao je kako vlasti trenutno pregledavaju podrume na tom području, u izjavi lokalnoj radio postaji koju je prenijela Ukrajinska Pravda kasno u utorak.

Mužu i sinu lokalne liječnice, koji su odvedeni prije 12 dana nema ni traga, a također se ne mogu pronaći ni tijela nekih ljudi za koje se zna da su ubijeni, rekao je.

7:28 "Rusi su ubili 328 civila u Buči", rekao je Anatolij Fedoruk, gradonačelnik tog grada za BBC. Kaže da svojim očima gledao u nekoliko egzekucija koje su počinile ruske snage.

"Vidio sam tri civilna automobila koji su pokušavali pobjeći prema Kijevu. Brutalno su ih apali. Vidio sam trudnu ženu čiji je suprug vrištao i molio da je ne ubiju, ali su je upucali", opisao je užase.

Fedoruk je optužio Ruse da su lovili lokalne političare. Ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu, koji niječe optužbe za ratne zločine, poručio je da dođe u Buču i pogleda tijela mrtvih ljudi i pogleda u oči njihovim obiteljima, majkama, suprugama, djeci koja su postala siročad.

7:02 Andriy Nebitov, šef kijevske policije, za Sky News je rekao da je Rusija počinila tisuće ratnih zločina u kijevskoj regiji, no nije precizirao o kakvim zločinima se radi, niti koliko ljudi je sudjelovalo.

Većina poginulih u ratu stradali su od ruskog granatiranja i raketiranja, dodao je.

6:57 Prema izvješću britanskog ministarstva obrane, žestoke borbe nastavljaju se u Mariupolju. Humanitarna katastrofa se produbljuje. Prema procjeni, u gradu je zatočeno još 160.000 ljudi, bez struje, mogućnosti komuniciranja, medicinskih potrepština, grijanja ili vode.

