Vozač je poginuo zabivši se automobilom u vrata ruskog veleposlanstva u Bukureštu u srijedu ujutro, objavila je policija u glavnome rumunjskom gradu.

Na videu snimljenom prije dolaska vatrogasaca vidi se kako gori prednji dio automobila koji je ostao zabijen u vrata. Nije jasno je li sudar nesretni slučaj ili je bio namjeran.

Proteklih tjedana nekoliko je ruskih veleposlanstava u Europi bilo na meti prosvjednika ogorčenih zbog invazije na Ukrajinu. Policija je rekla da istražuje i nije objavila identitet vozača.

Rumunjska je u utorak priopćila da će protjerati 10 ruskih diplomata koji ne djeluju u skladu s međunarodnim pravilima, pridruživši se drugim europskim zemljama koje su to učinile posljednjih dana.

Gotovo 624.860 Ukrajinaca pobjeglo je u Rumunjsku otkako je Rusija napala njihovu zemlju 24. veljače, a oko 80.000 je još uvijek u Rumunjskoj.

