Vladimir Putin je 30 godina bio u braku s Ljudmilom Putin s kojom je dobio dvije kćeri, a ona je 2014. godine nestala iz njegova života i javnosti.

Ljubavni život predsjednika Rusije Vladimira Putina pravi je misterij.

Nitko ne zna je li u braku i koliko djece ima, a jedina žena koju je predstavio javnosti je Ljudmila Putina s kojom je bio u braku 30 godina i zajedno imaju dvije kćeri, Mariju i Katarinu, koje nitko nije nikada nije vidio u javnosti. I Ljudmili se od 2014. godine, otkako je nestala iz njegova života, gubi svaki trag.

"Shvaćam da se neću nikada oženiti ako to ne napravim u naredne dvije ili tri godine. Iako sam se, naravno, navikao na samački život. Ljudmila je to iskorijenila", kazao je Putin jednom prilikom za The Washington Post.

U javnosti se špekuliralo kako su njihovu braku presudile Putinove razne ljubavnice koje je imao tijekom godina.

Najpoznatija od njih je bivša ruska gimnastičarka i zlatna olimpijka Alina Kabajeva, s kojom je ruski predsjednik navodno započeo aferu dok je još bio u braku.

O vezi Putina i Kabajeve prvi je pisao The Moskovsky Korrespondent u travnju 2008. godine, a brzo nakon toga časopis je misteriozno ugašen.

Šuška se i kako je s Kabajevom Putin 2015. godine dobio još djece. Ona se povukla iz javnosti kada su počele kružiti glasine da je trudna, a u svibnju 2019. godine ruski novinar Sergej Kanev, koji je bio blizak s obavještajnim službama, objavio je da je Alina rodila muške blizance. S Putinom je navodno 2015. dobila i kćer, a u javnosti se prvi put pojavila prošlo ljeto, nakon što ju nitko nije vidio dvije i pol godine.

Kruže glasine i o Putinovoj aferi s njegovom bivšom čistačicom Svetlanom Krivonogikhom s kojom navodno ima i 17-godišnji kći Jelizavetu Krivonogikh.

Ruski Proekt je početkom 2021. izvijestio kako u posjedu imaju kopije njezinih dokumenata u kojima je identificiran njezin otac. Da bi mogla biti predsjednikova kći odaje i njen patronim, odnosno srednje ime koje u Rusiji djeca nasljeđuju od oca, a njeno glasi Vladimirovna.

Softver za prepoznavanje lica navodno je pokazao i da je sličnost između Putina i Jelizavete veća od 70 posto što ukazuje na to da bi mogli biti u srodstvu.

Tinejdžerica je odbila potvrditi povezanost s Putinom ruskom novinaru Andreyu Zakharovu koji je prvi iznio priču.

Šuška se da je Putin aferu s njenom majkom započeo dok je još bio na čelu sigurnosne službe FSB krajem devedesetih. Svetlana je radila kao njegova čistačica nakon čega se odselila u najelitnije predgrađe Sankt Peterburga, što je navodno financirao Putin. Smatra se i da joj je godinama bio tajni dobrotvor te da je bivšu čistačicu pretvorio u milijunašicu.

