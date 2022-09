Rat u ukrajini ušao je u 195. dan. SAD tvrdi da Rusija kupuje oružje od Sjeverne Koreje. Iz Rusije je u prvoj polovici otišlo više od 400 tisuća ljudi, dvostruko više nego lani.

Tijek događanja pratite u nastavku:

7:16 U prvoj polovici 2022. godine iz Rusije je otišlo 419 tisuća ljudi, jablja NEXTA pozivajući se na podatke vladine agencije za statistiku Rosstat. Ova brojka dvostruko je veća od brojke za isto razdoblje 2021. godine.

