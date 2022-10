Nastavlja se rat u Ukrajini. Cijelom zemljom rano jutros oglašene su sirene za zračnu opasnost. Dijelovi Kijeva su bez struje i vode nakon brojnih eksplozija.

U Kijevu i okolici su odjeknule eksplozije

Dijelovi glavnog grada bez struje i vode

U Ukrajini oglašene sirene za zračnu opasnost

Rusija se povlači iz pregleda brodova s ukrajinskim žitaricama

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

7:47 Dijelovi Kijeva su bez struje i vode nakon ruskog napada rano jutros, navodi gradonačelnik Vitalij Kličko.

There is no light and water in some areas of #Kyiv because of the #Russian attacks, reports mayor @Vitaliy_Klychko. pic.twitter.com/m7XSHp70ha — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2022

7:24 Međunarodna zajednica osudila je odluku Rusije da obustavi crnomorsku inicijativu za žito uz posredovanje UN-a. Američki predsjednik Joe Biden opisao je ovaj potez kao "potpuno nečuven", dok je američki državni tajnik Antony Blinken rekao da "Rusija od hrane pravi oružje".

Europska unija pozvala je Rusiju da poništi svoju odluku. "Odluka Rusije da obustavi sudjelovanje u crnomorskom sporazumu dovodi u opasnost glavnu izvoznu rutu prijeko potrebnih žitarica i gnojiva za rješavanje globalne prehrambene krize uzrokovane njezinim ratom protiv Ukrajine", rekao je visoki predstavnik EU za vanjsku politiku Josep Borrell.

Glavni tajnik UN-a, António Guterres, navodi da je "duboko zabrinut" zbog ruske suspenzije sporazuma na "neodređeno vrijeme". Rusija je zatražila sastanak Vijeća sigurnosti UN-a na kojem bi se raspravljalo o tom pitanju.

Na Ukrajinu ispaljeni krstareći projektili

7:17 Desetak eksplozija čulo se u Kijevu i Kijevskoj oblasti rano ujutro 31. listopada. Uzrok eksplozija trenutno nije poznat, javlja The Kyiv Independent.

⚡️Several explosions heard in Kyiv.



Around 7-8 explosions were heard in Kyiv and Kyiv Oblast early on Oct. 31. The cause of the explosions is currently unknown. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 31, 2022

Viši predsjednički savjetnik Anton Heraščenko napisao je da su "najmanje tri" eksplozije odjeknule diljem grada dok je "40 ruskih krstarećih projektila ispaljeno na Ukrajinu".

⚡️40 Russian cruise missiles on Ukraine this morning. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 31, 2022

7:14 Ukrajina traži uklanjanje birokratskih prepreka i suradnju s ostalim zemljama na Dunavu kako bi alternativno tom rijekom izvozila žitarice u Europsku uniju jer joj je Rusija onemogućila izvoz putem luka na Crnom moru.

Ukrajina, jedan od najvećih svjetskih izvoznika žitarica i suncokretovog ulja, u srpnju je postigla sporazum s Rusijom o slobodnom prolazu tereta s poljoprivrednim proizvodima iz blokiranih luka.

Rusija je u subotu najavila povlačenje iz sporazuma zbog napada ukrajinske vojske na njene brodove na Krimu gdje je usidrena ruska ratna mornarica.

Ihor Korhovij, zamjenik ukrajinskog ministra za regionalni razvoj, rekao je da je više ukrajinskih luka već bilo onesposobljeno za izvoz žitarica i prije povlačenja Rusije iz sporazuma.

"Velike izvozne luke poput Mariupolja ili Hersona su okupirane, a u Nikolajevu luka ne radi iz sigurnosnih razloga. Tako da je četiri ili pet luka izvan upotrebe", izjavio je Korhovij u razgovoru za Hinu.

"Te luke su bile veliki prometni koridor za izvoz žitarica i čelika pa je kapacitet onih koje imamo sada nedovoljan", rekao je Korhovij koji je nedavno sudjelovao na na forumu 14 podunavskih zemalja u Košicama.

UN upozorava da je produženje sporazuma o izvozu žitarica iz luka na Crnom moru od vitalnog značenja za suzbijanje globalne prehrambene krize produbljene ratom u Ukrajini.

Oglašena zračna opasnost

7:05 Diljem Ukrajine jutros su se oglasile sirene na zračnu opasnost. Sirena se nešto poslije 7 sati oglasila i u glavnom ukrajinskom gradu Kijevu, piše The Guardian. NEXTA navodi da se sirene nisu oglasile jedino na Krimu.

6:50 Rusko izaslanstvo koje od početka kolovoza sudjeluje u pregledu brodova s ukrajinskim žitaricama u Istanbulu povlači se "na neodređeno vrijeme", priopćio je u nedjelju navečer Centar za zajedničku koordinaciju (JCC).

"Izaslanstvo Ruske Federacije objavilo je (...) da prekida sudjelovanje u provedbi aktivnosti Inicijative, pa tako i u pregledima, na neodređeno vrijeme", ističe se u priopćenju JCC-a koji nadzire provedbu ugovora o izvozu ukrajinskih žitarica.

Tursko ministarstvo obrane priopćilo je ranije da se pregledi teretnih brodova s ukrajinskim žitaricama nastavljaju "u nedjelju i ponedjeljak" u Istanbulu. Moskva je u subotu objavila da više neće sudjelovati u ugovoru o izvozu ukrajinskih žitarica pozivajući se na napad dronovima na njezine brodove.

JCC je izvijestio da 112 teretnih brodova čeka na pregled u vodama kod Istanbula. Ugovor koji je stupio na snagu 1. kolovoza a istječe 19. studenog, omogućio je izvoz više od 9,5 milijuna tona žitarica i drugih poljodjelskih proizvoda iz ukrajinskih luka, objavio je JCC.

