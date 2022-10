Uz Plitvice jedan od naših najpoznatijih nacionalnih parkova su Brijuni na kojima su ovaj vikend završili Dani otvorenih vrata. No, nije sve tako otvoreno i transparentno u tom Nacionalnom parku. Iz Fažane se javio reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen.

Osvrćući se na činjenicu da NP Brijuni već više od godinu dana imaju vršitelja dužnosti ravnatelja, što implicira da ne postoji interes za to atraktivno radno mjesto, reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen kazao je da interesa ima, ali javni natječaj još nije raspisan.

"Naime, prošle godine, 4. listopada nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja imenovalo je za vd ravnatelja dotadašnjeg ravnatelja Marna Milotića. Prema članku 43. Zakona o ustanovama vršitelj dužnosti ravnatelja javne ustanove može se imenovati na najduže godinu dana. Godina je prošla, a novi natječaj nije raspisan a nije ni imenovan novi ili stari vršitelj dužnosti", kazao je.

Iz Vlade se oglušuju

Balen kaže da se Ministarstvom gospodarstva dopisuje već tjedan dana. "Oni su bar odgovarali, šturo, ali odgovarali dok iz Vladinog ureda za novinare u ovih sedam dana nisam dobio nikakav odgovor kao ni iz uprave nacionalnog parka", rekao je te nastavio: "Odgovor Ministarstva je da će natječaj za ravnatelja biti uskoro raspisan, a do tada dužnost obavlja dosadašnji vršitelj dužnosti. A kao što sam prije rekao Zakon o javnim ustanovama kaže da vršitelj dužnosti može obnašati funkciju najviše godinu dana, rok koji je u ovom slučaju istekao. No, to nije jedini slučaj u Hrvatskoj, imali smo na primjer slučaj vršitelja dužnosti splitsko dalmatinske regionalne razvojne agencije koji je godinama obnašao tu dužnost. Dakle, rekao bih, ništa novo u Hrvatskoj“, kazao je.

Milotića se tereti za zlouporabu položaja ovlasti i trgovinu utjecajem

Dodaje da očito nikome nije sporno to što se protiv nekadašnjeg ravnatelja, a danas vršitelja dužnosti vodi kazneni postupak na Županijskom sudu u Osijeku.

"Provjerio sam na Županijskom sudu u Osijeku - vodi se postupak protiv v.d. ravnatelja Brijuni, gospodina Milotića i nekadašnjeg ravnatelja Parka prirode Kopački rit zbog zlouporabe položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem za što ih tereti USKOK.

Nove dvije rasprave zakazane su u prvoj polovici studenoga, potvrdili su iz osječkog suda. No, to nije bila prepreka da postane vršitelj dužnosti, jer za tu dužnost nije morao dostaviti potvrdu o nekažnjavanju nego ovjerenu izjavu da nije pravomoćno osuđen.

"Da se raspiše natječaj, trenutno se na njega ne bi mogao prijaviti, jer nema dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak. Što reći na kraju nego apsurd, jedan u nizu apsurda u Hrvatskoj kojem i ovoga puta kumuje Vlada“, zaključio je Marko Balen.

