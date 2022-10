Američki državni tajnik Antony Blinken razgovarao je u subotu sa svojim indijskim kolegom između ostalih pitanja i o ruskom ratu protiv Ukrajine. Uloga Wagner grupe značajno je evoluirala od ruske invazije na Ukrajinu.

Tijek događaja pratite u nastavku:

8:22 Britansko ministarstvo obrane objavilo je novo obavještajno izvješće vezano uz rat u Ukrajini.

Podsjećaju da je ruski mogul Jevgenij Prigožin na internetu priznao da je njegova privatna vojna tvrtka, Wagner Group, promijenila svoje standarde i regrutirala ruske osuđenike koji pate od teških bolesti uključujući HIV i hepatitis C.

