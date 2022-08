U tijeku je 189. dan rata u Ukrajini. Jako dugo očekivana protuofenziva ukrajinskih snaga započela je u južnoj regiji Herson.

Tijek događaja pratite u nastavku:

9:37 Danska inzistira na ograničavanju izdavanja viza ruskim turistima, piše TASS.

9:32 Objavljeno je novo izvješće britanskih obavještajaca o ratu u Ukrajini. U njemu se navodi kako su "ukrajinske snage odgurnule rusku liniju bojišnice za neku udaljenost, iskorištavajući relativno slabo držanu rusku obranu".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 August 2022



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦