Ukrajinski pilot objavio je videosnimku koja prikazuje ukrajinske borbene avione MiG-29 u akciji. Snimka je posvećena palom suborcu, bojniku Jevgenu Lisenku.

Ratno zrakoplovstvo Ukrajine po prvi je put objavilo videosnimku na kojoj se vidi kako točno izgleda let njihovih borbenih zrakoplova MiG-29 "Fulcrum nose" u akciji.

Videosnimku je napravio pilot Ivan, a posvetio ju je palom suborcu, bojniku Jevgenu Lisenku, koji je poginuo 9. ožujka u zračnoj borbi s ruskim protivnicima.

Na snimkama je, osim zračnih manevara i načina na koji se pilot priprema za ulazak u avion, vidljivo kako ukrajinski borbeni avioni koriste i ispaljuju američke AGM-88 HARM antiradijacijske rakete. One se primarno koriste za uništavanje neprijateljskih odašiljača i radara protuzračne obrane.

Jedan korisnik Twittera je također primijetio kako se na snimkama vidi da ukrajinski borbeni piloti za navigaciju koriste "priručni" navigacijski uređaj Garmin 66. Za korištenje tog uređaja su neki vojni analitičari ismijavali ruske pilote, jer se radi o uređaju dostupnom u široj komercijalnoj ponudi.

