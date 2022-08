Nakon što su u javnost počele curiti informacije o silnim nekretninama, otkrilo se da čak i supruga uhićenog pa puštenog umirovljenika ima tvrtku za prodaju plina. Reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan donosi detalje kako se u Hrvatskoj može otvoriti tvrtka za bavljenje plinskim biznisom.

Ima nekretnina, nema im broja, mogli bi pjevati akteri afere teške milijardu kuna. Vile u elitnim dijelovima Zagreba. Od Petrove, Babonićeve do Kišpatićeve ulice, kuće u Biogradu na Moru preko gradilišta hotela u Šibeniku pa do i klupa u crkvi. Sve to svjedoči u moći bivšeg šefa odvjetničke komore Josipa Šurjaka, poduzetnika Gorana Husića te direktora u Ini Zorana Škugora i njegove obitelji.

Sudski vještak za financije i nekretnine Davor Banović za Dnevnik Nove TV kazao je da su se nekretnine mogle kupovati iz zakonitih sredstava, mogao je netko dobiti na lotu, mogle su, primjerice, prodati i drugu nekretnine, mogle su se naslijediti, stoga je, prema njegovim riječima, u ovom trenutku jako teško povezivati.

Jesu li sve to mogli zaraditi legalno, sada provjeravaju istražitelji, no pranje novca putem nekretnina jedan je od najčešćih načina, a s tim se slaže i sudski vještak, koji kaže da se automatski pali alarm koji reagira u smislu provjere sredstava onoga tko je kupio i stekao nekretninu.

Novac koji je sporan u ovom slučaju zarađen je putem tvrtke OMS Upravljanje. Do milijunske zarade došli su s temeljnim kapitalom od 20.000 kuna. No više im nije ni trebalo.

Otvoriti tvrtku u Hrvatskoj ne bi trebao biti problem. Nakon što obavite papirologiju kod javnog bilježnika, uplatite temeljni kapital, izaberete i djelatnost na Trgovačkom sudu. Možete izabrati bilo što, pa tako ista tvrtka, kao OMS upravljanje, može organizirati koncerte i prodavati plin.

Ako prodajete energente, trebate još jednu stvar samo jednu stvar, odnosno da biste dobili dozvolu za prodaju plina, morate se obratit Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. Morate zatim popuniti obrazac i priložiti dodatnu dokumentaciju. Sve to pregledat će stručne službe, a ako oni ocjene da imate sve što je potrebno, uputit će to upravnom vijeću. Upravno vijeće odlučit će možete li ili ne možete prodavati plin.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) u 2020. izdala je 12 takvih dozvala. Prošle godine izdala je 9, a u tekućoj godini broj dozvola je zasad 4.

Odvjetnik Karlo Novosel kazao je da su sama procedura i uvjeti za dobivanje dozvole prilično jednostavni, ali neodređeni, što je, ističe, zabrinjavajuće.

Tvrtka mora ispunjavati tehničke, stručne i financijske uvjete. OMS upravljanje imala je 20.000 kuna i jednog zaposlenog. "S obzirom na tu industriju i promet koji se tu okreće, to je izuzetno malo i zapravo neshvatljivo. Zaista bi bilo nužno i logično da postoji više osoba, ne samo jedna koja se bavi prodajom plina“, kazao je zaključivši da je sve to pomalo nejasno, nesuvislo i sumnjivo.

Uz OMS upravljanje, isplivao je još niz tvrtki čiji su vlasnici uglavnom osobe povezane s uhićenima. Primjerice, majka uhićenog Škugora, koja inače prodaje šivaću opremu, registrirala se i za - prodaju plina.

