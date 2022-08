Pavel Filatjev, prvi aktivni pripadnik ruske vojske koji je javno kritizirao invaziju na Ukrajinu i napustio zemlju, objavio je video na kojem trga svoje osobne dokumente u znak protesta te ih baca u WC.

Početkom kolovoza prvi aktivni pripadnik ruske vojske Pavel Filatjev progovorio je protiv sukoba u svjedočanstvu od 141 stranice. To je objavio na profilu na društvenoj mreži VKontakte, a onda je pobjegao iz Rusije.

Kada je došao u Pariz, na aerodromu je u znak protesta poderao svoje dokumente i sve snimio.

“F*** you, putin!” – Pavel Filatyev, a former russian paratrooper, who publicly criticized the invasion in a 141-page testimony.

The fugitive reached Paris. In protest, he tore up his passport, military ID, and veteran's ID right in the airport.

Source: https://t.co/eEl7LZ7xfn pic.twitter.com/kIUsJoNeNR