Danas je 39. dan ruskog rata s Ukrajinom. Rano jutros raketirana je Odesa. Rusi nastavljaju s isporukom plina preko Ukrajine. Svijet je zgrožen potresnim prizorima ubijenih civila iz Buče.

Stanje iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:04 Njemačka ministrica vanjskih poslova objavila je u nedjelju da Rusija mora platiti za svoje "ratne zločine" u ukrajinskom gradu Buča.

"Slike iz Buče su nepodnošljive, Putinovo nesputano nasilje gasi nevine obitelji i ne poznaje granice. Oni odgovorni za ove ratne zločine moraju odgovarati. Pooštrit ćemo sankcije Rusiji i još više pomoći Ukrajini u obrani", napisala je Annalena Baerbock na Twitteru.

15:45 Ukrajinska vojska oborila je ruski avion "SU-35" u blizini grada Izjuma, prema savjetnik ministra vanjskih poslova Ukrajine Antonu Geraščenku. Pilot srušenog zrakoplova se katapultirao i pokušao pobjeći, ali je uhvaćen. Cijena takvog aviona je 50 milijuna dolara.

