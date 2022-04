Danas je 39. dan ruskog rata s Ukrajinom. Ukrajinske vlasti objavile su da su ponovno zauzele regiju Kijev. U Buči su ukrajinsku vojsku dočekali stravični prizori razaranja.

Pregovori zaraćenih strana nastavljaju se u ponedjeljak.

Ukrajinske snage preuzele su kontrolu nad teritorijem regije Kijev.

Područje Buče sravnjeno je sa zemljom, dvadesetak tijela leži uz cestu. Nekima su vezane ruke.

Ukrajinsko ministarstvo obrane optužilo je rusku vojsku da otimaju civile i koriste ih kao ljudski štit.

Litva je prva zemlja EU koja je zabranila korištenje ruskog plina.

8:26 "Nacrt mirovnog sporazuma nije spreman za sastanak čelnika, a pregovori bi se trebali nastaviti u ponedjeljak", rekao je glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski. Postojala je nada da će napredak u pregovorima dovesti do sastanka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Medinski je rekao da je stav Rusije o Krimu i Donbasu ostao nepromijenjen, piše Sky News.

8:07 Serhij Bratčuk, glasnogovornik Operativnog stožera regionalne vojne uprave Odese, kazao je: "Jutros je u ruskom raketnom napadu pogođen jedan od bitnih infrastrukturnih objekata, nadamo se da nema žrtava". "Trenutno je situacija pod kontrolom, nadležne službe rade na licu mjesta. Detalji će biti naknadno objavljeni", dodao je.

Crni oblak dima bio je vidljiv nad gradom u nedjelju ujutro, gorjelo je skladište goriva, a jedan svjedok je za CNN rekao da su čuli šest eksplozija na tom mjestu prije izlaska sunca. Gradsko vijeće potvrdilo je zračni napad. Napisali su da je sustav protuzračne obrane oborio neke ruske rakete no da je vatra izbila u pojedinim četvrtima.

7:49 Pod ruskim granatama uništeno je 80 posto kuća u Izjumu u regiji Harkiv, kazao je zamjenik gradonačelnika Volodimir Matsokin.

Russian shelling has destroyed 80% of the houses in Izyum, Kharkiv region – Deputy Mayor Volodymyr Matsokin#StopRussia pic.twitter.com/QOn5qlWACG — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) April 3, 2022

7:32 Litvanski redatelj dokumentarnih filmova Mantas Kvedaravičius ubijen je u Mariupolju. Tamo je dokumentirao ratne zločine koje su počinili ruski vojnici. Inače je snimio nagrađivane dokumentarne filmove, među ostalima i o Čečeniji.

"Naš prijatelj i sudionik Artdocfesta, dokumentarist Mantas Kvedaravičius, ubijen je u Mariupolju, s kamerom u rukama, u ovom usranom ratu zla, protiv cijelog svijeta", napisao je ruski filmski redatelj Vitalij Manski, osnivač festivala dokumentarnih filmova Artdocfest na Facebooku. Strani mediji za sada nemaju službenu potvrdu ove informacije.

Lithuanian documentary filmmaker Mantas Kvedaravičius was killed in #Mariupol, where he was documenting war atrocities of Russian troops

He had made awards winning documentaries on Chechnya and other#SaveMariupol #stoprussia pic.twitter.com/rd0NP30q23 — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) April 3, 2022

Odesa pod raketnim napadom

7:28 Više eksplozija čula se ujutro u nedjelju u Odesi, lučkom gradu na jugu Ukrajine, a gradska uprava objavila je na internetskim stranicama da je riječ o raketnim napadima.

Prema izjavama svjedoka, u gradu se čulo više eksplozija i vidi se dim. Grada je napadnut raketama, a pojedinim dijelovima grada došlo do požara, navela je gradska uprava.

7:12 Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga objavio je da se intenzitet ruskih zračnih i raketnih napada smanjio, dodavši da Moskva nastavlja povlačiti svoje snage na sjeveru Ukrajine. U objavi na Facebooku, glavni stožer dodao je da ruske snage u povlačenju postavljaju mine na cestama i u nekim naseljima.

Zelenski pohvalio obranu Mariupolja

7:05 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da ruske snage namjeravaju zauzeti istok i jug zemlje te se požalio da zapadne zemlje nisu Ukrajini dostavile dovoljno proturaketnih sustava. U videoporuci objavljenoj u subotu kasno navečer, Zelenski je uputio pohvalu snagama koje brane opkoljeni lučki grad Mariupolj te istaknuo da njihov otpor omogućuje drugim gradovima da dobiju na dragocjenom vremenu.

6:48 Međunarodni odbor Crvenog križa priopćio je da se operacija izvlačenja ljudi iz opkoljenoga ukrajinskog grada Mariupolja nastavlja, nekoliko sati nakon što je Rusija optužila tu organizaciju za neuspjeh. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da konvoji u petak i subotu nisu stigli do Mariupolja te je optužilo Crveni križ za "destruktivno djelovanje", izvijestila je novinska agencija Interfax.

Konvoj Crvenog križa koji je išao prema ukrajinskoj luci u petak se okrenuo jer nije mogao nastaviti svoju misiju i početi evakuirati civile, priopćio je Međunarodni odbor Crvenog križa (MOCK). "Humanitarna operacija koja je trebala omogućiti sigurno izvlačenje civila iz Mariupolja nastavlja se. Situacija na terenu je opasna i brzo se mijenja", napisao je u emailu glasnogovornik Međunarodnog odbora Crvenog križa.

"S obzirom na ulogu Međunarodnog odbora Crvenog križa kao neutralnog posrednika u vrlo složenoj operaciji, Međunarodni odbor Crvenog križa trenutačno nije u poziciji iznositi druge komentare", dodao je. Interfax je citirao direktora Ruskoga nacionalnog centra za obranu general-pukovnika Mihaila Mizinceva, koji je rekao da je Međunarodni odbor Crvenoga križa nesposoban pružiti bilo kakvu pomoć u pripremi evakuacije civila iz grada.

Litva zabranila ruski plin

6:20 Litva postaje prva zemlja EU koja je zabranila ruski plin. Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda rekao je da od travnja ta zemlja neće uvoziti ruski plin. Dodao je da bi druge europske zemlje trebale slijediti primjer Litve.

❌🇱🇹 Lithuania becomes first EU country to ban Russian gas.



Lithuanian President Gitanas Nauseda said that starting in April, the country will not import Russian gas.



He added that other European countries should follow the Lithuanian example. — The RAGE X - Intel (@theragex) April 2, 2022

Ukrajinske snage ponovno su preuzele kontrolu nad cijelim teritorijem regije Kijev. Objavljene su fotografije Irpina, Buče i Hostomela nakon povlačenja ruske vojske.

⚡️Defense Ministry reports that the entire Kyiv Oblast is now under the Ukrainian flag. On the photo the cities of Irpin, Bucha and Hostomel after the liberation #StayWithUkraine pic.twitter.com/aa3gAOCkDx — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) April 2, 2022

Na ulasku u Buču, ukrajinske vojnike zatekli su stravični prizori - grad je sravnjen sa zemljom, ljudi ubijani vezanih ruku, a njihova tijela pobacana uz cestu. Grad pokapa mrtve u masovnu grobnicu.

Iz Mariupolja je osobnim automobilima u subotu uspjelo pobleći 765 stanovnika. Svi su stigli do Zaporižija.

Ukrajinsko ministarstvo obrane optužilo je ruske snage da otimaju civile i koriste ih kao ljudski štit za zaštitu svojih kolona s ratnom opremom. Pravobranitelj je rekao da ruski vojnici kao štit koriste i djecu.

Ukrajinsko Ministarstvo obrane organiziralo je dodjelu Oscara za ratne snimke. Ceremonija je održana na službenom Twitter profilu ministarstva. Odlučili su tako ismijati rusku vojsku i istovremeno veličati svoju.

Društvenim mrežama šire se fotografije i videosnimke groblja tenkova. Lokalni mediji navode da su dva ukrajinska tenka napala kolonu od 10 ruskih i uništila ih u gradu nedaleko Kijeva.

