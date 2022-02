Društvene mreže preplavljene su lažnim vijestima koje uglavnom producira Rusija. Vodi se i kibernetički rat u kojem je hakirano više stranica ruske vlade. Taj rat Putinu najavili su Anonymousi, a u hibridnom ratovanju ne biraju se sredstva.

Snimke napada širile su se Twitterom, no od subote je Twitter u Rusiji teško dostupan. Rusija prijeti i ograničenjem pristupa Facebooku i to nakon najave da će se sve iz Rusije provjeravati jer stiže more lažnih vijesti.

"Recimo prelet grupacije najnovijih zrakoplova ili prelet strateškog bombardera u pratnji, to su snimke koje su bile na moskovskoj paradi", objašnjava sigurnosni stručnjak Ivica Mandić.

"Ukrajina ima relativno ograničene resurse u pogledu izvještavanja, a zapadni mediji koji jesu pristrani su zbunjeni sa svim što se događa, jednostavno će trebati neko vrijeme da shvatimo šta se u stvari dogodilo”, smatra Marko Rakar iz HAKOM-a.

"Ono što je tu pitanje je koliko Rusija zapravo upravlja svojim medijima, dezinformacijama u vlastitoj državi i koliko im to može pomoći da imaju svoj vlastiti narod za ono što rade izvan granica", ističe stručnjak Alen Delić.

Cyber udari na kritičnu infrastrukturu

Sumnja se i da je Putin objavu rata snimio puno prije nego što je primio Macrona na sastanak. "To govori i o osobi. Razgovarate s francuskim predsjednikom, a već ste snimili objavu rata", kaže Mandić.

I cyber udari mogu nanijeti veliku štetu. Rakar ističe da u ovakvom ratu, vojne mete neglo postaju i medijske kuće, telekom kompanije, komanalije i slično.

"I u izravnom kontaktu s ukrajinskim kolegama, njihov Internet radi, njihove društvene mreže rade, očigledno je da su bili jako spremni da brane tu informacijsku infrastrukturu”, ističe Mandić.

Prijetnje Švedskoj i Finskoj su tvrdi sijanje panike i Putinov blef. Radi se o aluziji na nuklearno oružje I prijetnju da će doživjeti nešto što nikad nisu u povijesti.

Putina napadaju Anonymousi

Anonymous je u hakerskom ratu protiv Putina, upali su, tvrde, u sustav Ministarstva obrane, objavili nakratko podatke zaposlenih, doznaje novinarka Josipa Krajinović za Dnevnik Nove TV.

"Poziv svima da se usmjere na ruske mete, taj poziv je opasniji od stvarne aktivnosti koju će Anonymous napraviti u sljedećim danima", ističe Rakar.

No, kad bude trebalo pomoći izbjeglicama, tu vreba opasnost. "Tu će se sasvim sigurno pojaviti lažne stranice kojima će ljudi biti pokušani prevareni, to je nešto čega trenutno ima jako puno i najviše se širi društvenim mrežama”, zaključio je Delić.

Društvenim mrežama, koje su pogodan alat i za hibridno ratovanje.

