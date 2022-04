Društvenim mrežama šire se fotografije i videosnimke groblja tenkova. Lokalni mediji navode da su dva ukrajinska tenka napala kolonu od 10 ruskih i uništila ih u gradu nedaleko Kijeva.

U Dmitrivki na Kijevskom području dva ukrajinska tenka napala su rusku oklopnu eskadrilu od 10 tenkova i potpuno je uništila, javlja lokalni medij Hromadske Int.

In Dmytrivka (Kyiv Oblast), 2 Ukrainian tanks attacked a Russian armoured squadron of 10 tanks and totally destroyed it. “This is a paragon of military virtue and professionalism”, — Advisor to the Head of the Presidential Office of Ukraine Oleksii Arestovych — Hromadske Int. (@Hromadske) April 2, 2022

"Ovo je uzor vojne siline i profesionalizma", citiraju savjetnika šefa ureda ukrajinskog predsjednika Oleksija Arestoviča.

Uz to, pojavila se i snimka groblja tenkova za koju nema potvrde o lokaciji, no uz snimku se navodi kako je "zbrisana kolona ruskih snaga".

🇷🇺⚡🇺🇦The least we can call this is obliterated column of the Russian forces#Russia #Ukraine pic.twitter.com/s1eGsqvgnR — The RAGE X - Intel (@theragex) April 2, 2022

"Geolokacija uništene ruske oklopne kolone s tenkovima T-72 (najmanje dva kako više videa prikazuju na tom području) i oklopnim amfibijama BMP-2 u Kijevskoj oblasti, južno od Irpina. Lokacija je blizu Dmitrivke i autoceste E40", navodi se uz fotografije.

Geolocation of the destroyed Russian armoured column with T-72 tanks(at least 2 as multiple videos show the area) and BMP-2 vehicles in Kyiv Oblast, south of Irpin. The location is close to Dmytrivka and the E40 highway.



Coordinates: 36UUA00039940 pic.twitter.com/CTUNF8MP2M — RIC (@rhoint_en) April 2, 2022

Već duže vrijeme gotovo svakodnevno lokalni dužnosnici izvješćuju o niskom moralu ruskih vojnika i velikim gubitcima ruske vojske.

O ratu u Ukrajini iz minute u minutu čitajte >>OVDJE.