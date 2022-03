Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 33. dan, a novo ulje na vatru dolio je američki predsjednik Joe Biden izjavom da ruski predsjednika Vladimir Putin ''ne može ostati na vlasti''. Nova runda pregovora najavljena je za sutra u Turskoj.

15:20 Sjeverna Makedonija je zbog kršenja diplomatskih normi pet ruskih diplomata proglasila nepoželjnim osobama te im naredila da u roku od pet dana napuste zemlju, priopćilo je u ponedjeljak ministarstvo vanjskih poslova. Ruski veleposlanik je obaviješten da je pet osoba sudjelovalo u aktivnostima suprotnim Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima te da moraju napustiti zemlju.

Rusija je priopćila da će odgovoriti na taj potez Skoplja. "Uslijedit će primjeren odgovor", prenosi Interfax izvor u ruskom veleposlanstvu u Sjevernoj Makedoniji. Skoplje se pridružilo međunarodnim sankcijama protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu.

15:19 Drugi najveći proizvođač piva na svijetu Heineken prekida svoje poslovanje u Rusiji. Nizozemsku pivovaru ovo će koštati 400 milijuna eura.

15:09 Rusija je poručila da će obustaviti opskrbu plinom u Europi nakon odluke G7. Vijeće Federacije Rusije raspravljalo je o posljedicama odbijanja G7 da plati plin u rubljama. "Odbijanje zemalja članica G7 da plaćaju plin u rubljama dovest će do obustave opskrbe plinom u Europi", priopćeno je iz Rusije, prenosi RIA Novosti.

14:52 Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika i član ukrajinske delegacije za pregovore, objavio je na Twitteru da svakodnevno umire više od 500 ruskih vojnika.

510-530 Russian soldiers are killed daily. This indicates the high intensity of hostilities & motivation of 🇺🇦 military. In order to double/triple the number of irretrievable losses for RF, we need a sharp increase in the supplies of shells to heavy & long-range artillery systems