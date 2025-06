Preokret u slučaju sisačkog gradonačelnika Domagoja Orlića i povećanja plaće. Nakon što je povećao plaću sam je predložio Gradskom vijeću njezino smanjenje. Za takav prijedlog glasovali su gradski vijećnici. No, bez rasprave nije prošlo.

Umjesto 4400 eura, plaća gradonačelnika 3820. Tako su izglasali sisački vijećnici. Prije samog glasovanja zaiskrilo je na relaciji vladajući-oporba.

"Nisam računao iznos plaće"

"Domagoj Orlić obrazlaže da nije računao koliki će točno biti iznos njegove plaće. Jeste li danas računali? Ako ovo nije tema dnevnog reda, ne znam što je. Jeste li danas računali kolika je plaća?", pitao je SDP-ov Marko Krička.

Odmah je stigao odgovor aktualnog gradonačelnika.

"Rekao sam da nisam računao iznos plaće i to je točno. Kada sam preuzeo dužnost u Gradu Sisku fokus mi nije bio na mojoj plaći. Fokus je bio na stanju kakvo sam zatekao u Gradu. Moja neto plaća će bit niža od one koju sam imao kao državni tajnik", poručio je Domagoj Orlić.

Iz SDP-a ističu kako to nema veze s istinom.

"Da vam to nije bio prioritet to ne bi bila dopuna dnevnog reda na konstituirajućoj sjednici nego bi to možda ostavili za neka druga vremena. Ne bi radili danima izračune da vidite što bi predložili i koliko bi predložili i onda gle čuda onda, od svih zakonskih mogućnosti, najveći mogući koeficijent", poručio je Krička.

Prepucavanje na relaciji HDZ-SDP

Prepucavanje između HDZ-a i SDP-a za govornicom nastavilo se.

"Niste mogli čuti da je gospodin Krička ikad komentirao da je njegova, tada šefica 2014., iako je rakao da su smanjivali, ne znam što bila peta najplaćenija gradonačelnica u RH", odgovorio je Orlić.

Orlić je, nakon pobjede na izborima, govorio o financijskom kolapsu Siska. Zbog toga je otkazao koncert Bajage, a sebi povećao plaću.

"Nije mi jasno zašto danas ponovo donosimo tu odluku. Je li netko možda nazvao telefonom iz Vlade, nekoga u županiju pa rekao: Što radite, to nije dobro, smanjite te brojke", rekla je Kristina Ikić Baniček, bivša gradonačelnica Siska.

Manja plaća gradonačelnika znači 31 tisuću eura više u blagajni. Dovoljno za Bajagu ili neki drugi koncert.