Roman Abramovič i dvoje ukrajinskih pregovarača pokazuju simptome trovanja, nakon posjeta Kijevu. Glasnogovornik oligarha potvrdio je da sumnjaju da je Abramovič otrovan za vrijeme pregovora između Ukrajine i Rusije. Abramovič je ovih dana putovao između Moskve, Lavova i drugih mjesta u kojima su se odvijali pregovori s ruskom stranom. Abramovič je dobar prijatelj Vladimira Putina.

Ruski milijarder i prijatelj Vladimira Putina, Roman Abramovič, imao je simptome trovanja. Iste simptome imala su i dva ukrajinska pregovarača, a simptomi su se razvili nakon sastanka u Kijevu ranije ovog mjeseca.

Simptomi trovanja uključivali su crvene oči, stalno i bolno suzenje i ljuštenje kože na licu i rukama. Wall Street Journal piše da je Abramovič često putovao između Moskve i glavnog grada Ukrajine za vrijeme pregovora. Navodi da su se svi u međuvremenu oporavili i da im životi više nisu ugroženi.

Vijest je potvrdio i Abramovičev glasnogovornik.

Roman Abramovič pretrpio je simptome trovanja na mirovnim pregovorima u Kijevu ranije ovog mjeseca, prenio je BBC izjavu glasnogovornika.

Priču o simptomima trovanja kod više osoba potvrđuje i Bellingcat, nizozemsko udruženje istraživačkih novinara koje se specijaliziralo za facktcheking.

"Bellingcat može potvrditi da su tri člana izaslanstva koji su sudjelovali na mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije u noći s 3. na 4. ožujka 2022. doživjela simptome u skladu s trovanjem kemijskim oružjem. Jedna od žrtava je ruski poduzetnik Roman Abramovič", napisali su.

Zapadni stručnjaci koji su istraživali incident kažu da je teško utvrditi jesu li simptomi uzrokovani kemijskim ili biološkim agensom ili nekom vrstom napada elektromagnetskim zračenjem.

Kako piše WSJ, za trovanje se krive tvrdolinijaši iz Moskve koji su željeli minirati mirovne pregovore.

The Guardian je, pozivajući se na izvor blizak Abramoviču, rekao da je ruski oligarh na nekoliko sati izgubio vid, a da su on i Ukrajinci liječnički tretman dobili u Turskoj, u koju su odletjeli nakon što su iz Kijeva prvo otputovali u Poljsku.

Abramovič je inače prijatelj Vladimira Putina, a više o mirovnoj misiji ruskog bogataša pročitajte

