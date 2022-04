Danas je 63. dan ruske invazije na Ukrajinu. Putin je "načelno je pristao" na sudjelovanje Ujedinjenih naroda i Međunarodnog odbora Crvenog križa u evakuaciji građana iz tvornice Azovstal u Mariupolju. Rusija u srijedu obustavlja isporuku plina Poljskoj i Bugarskoj.

Tijek događanja pratite iz minute u minutu:

7:22 Vjačeslav Gladkov guverner regije kazao je kako je ugašen požar koji je ranije planuo u skladištu oružja u ruskom Belogorodu nedaleko od granice s Ukrajinom.

"According to preliminary data, an ammunition depot is on fire near the village of Staraya Nelidovka" - Governor of Russia's Belgorod Oblast Vyacheslav Gladkov



He says there were no casualties among the civilian population.

📷https://t.co/8ug5cgreIVhttps://t.co/39kvsua6An pic.twitter.com/YYwtsm6sS2